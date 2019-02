Escucha las noticias de las 18:00 (12/02/2019)

varias ocasiones de ironía y hasta le ha dicho no tenga ansiedad por la convocatoria electoral porque en la próxima cita tampoco le ha dicho Rivera va a ser presidente no tenga prisa Rivera ha pedido a la ministra que retirar algunas de sus palabras y ha hablado de la situación en la que vive su familia en Cataluña Óscar García vamos a resumir buenas tardes

a mí me parece una foto vergonzante y me parece avergonzar

Voz 4

01:16

ante la señora Montero ha dicho que es avergonzada de no sé qué mira a mí lo que me avergüenza es que sus líderes políticos brinden con Otegi eso sí que me da vergüenza