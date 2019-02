Las noticias de Castilla y León, 18:02 (12/02/2019)

hubiese abierto la convocatoria del concurso abierto y permanente para médicos de familia en la Comunidad desde Unión General de Trabajadores Miguel Holguín cree que esto no va a solucionar el problema de la falta de médicos en Castilla y León porque muchas de las plazas dice que salen son de difícil cobertura que sin incentivos o medidas complementarias nadie va a solicitar

evidentemente esta medida no va encaminada a solucionar el problema que hay con la Atención Primaria en esta comunidad el problema que en la Primaria el especular sólo se resuelve con un par de medidas que es mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesionales de la medicina vía Amir volvemos a insistir que a los que hay que ofertar cosas interesantes para que se queden en esta comunidad sino el abandono

y la confluencia entre Podemos y otras formaciones políticas como es el caso de Izquierda Unida sigue siendo muy difícil en Castilla y León hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo en las capitales de provincia según ha confirmado hoy mismo el responsable de Podemos la Comunidad Pablo Fernández

Voz 3

00:58

los llevamos meses dialogando y conversando con otros actores políticos como movimientos sociales con plataformas con con colectivos a los que damos preeminencia hay prioridad y a día de hoy no hay no hay ningún ninguna capital de provincia de la cual se haya refrendado un un acuerdo con con alguna otra formación política no lo descartamos de hecho eh nosotros pretendemos nosotros sí que nos gustaría poder caminar de la mano con otras formaciones políticas hermanas con las que tenemos una enorme coincidencia programática