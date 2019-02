Escucha las noticias de las 19:00 (12/02/2019)

hasta ahora el debate en el Congreso el Gobierno insiste en que no puede ser una premisa para aprobar los presupuestos

la ministra de Hacienda como respuesta al portavoz de Esquerra Republicana este Gobierno no quiere ni puede debatir

el Ibex Goikoetxea buenas tardes buenas tardes qué falló quién fue el culpable de la ruptura de la negociación sobre Cataluña es la ola del reproche de los reproches aquí en la tribuna entre del Gobierno María Jesús Montero y el portavoz de Esquerra Joan Tardà un error histórico no apoyar este presupuesto para un partido de izquierdas como ustedes dicen Montero rompen el diálogo porque no han aguantado el chaparrón de la derecha dice Tardà pero el motivo real lo que habéis dicho el Gobierno ha fue aún hay otra vez a Esquerra que exigiera desde el principio el derecho de autodeterminación para Cataluña escuchamos a ambos

este escenario se ve que el Ejecutivo ha sido meridianamente claro si la tramitación de los Presupuestos depende de que se acepta hablar sobre lo que ustedes llaman derecho de autodeterminación sobre Cataluña les adelanto ya que no habrá presupuesto

Montero se ha fijado en efecto con los dos tenores de la oposición la ministra llamado machista Casado le ha reprochado su tono autoritario y le ha echado en cara cuando Paul cuando el popular cuestionaba su gestión en Andalucía que la riqueza generada por el PP ha dicho está en la cárcel el ambiente preelectoral no obstante ha venido de la aproximación que Montero ha atribuido a PP y Ciudadanos con Vox sólo Rivera le ha contestado

señor Casado que cuanto más se animan a vos una foto de arriman eso es lo que está ocurriendo en este país Yesa elemento el sequía ver qué hacer en Irak peligroso que la ultraderecha este país blanqueaba a mano del Partido Popular que le para seguir viviendo anónimo de la invasión se esté dejando abrasada por un partido de ultraderecha señor Rivera no eran ustedes tanto de Macron

Voz 4

02:45

antes la señora Montero ha dicho que es avergonzada de no sé qué mira a mi lo que me avergüenza es que sus líderes políticos brinden con Otegi eso sí que me da vergüenza