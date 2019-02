Voz 1 00:00 tu coche la Ventana con Carles Francino

faltaban veintiún minutos para las siete de la tarde las seis en Canarias les apetece que pensemos un poquito aunque sea solo

Voz 5 00:45 son apetece pensar aunque sea un poquito y sobre todo alejarnos del ruido si esto fueron partidos de fútbol yo pediría por favor bajar el balón a ras de suelo

el mayor filón de la historia democrática España no el separatismo y si a España se trata de volver a nuestra patria el Gobierno de España trabaja por la unidad de España la pregunta es

Voz 7 01:09 si no hay diálogo

Voz 0313 01:20 Pepe Rubio buenas tardes amigo buenas tardes existe algún sistema algún tratamiento filosófico CD del del ruido al silencio del silencio al dialogo si fuera posible lo milagro no siempre fuera una era radiofónica pero propongo algunas reflexiones

Voz 9 01:33 de curación y un ejemplo de sanación mental para acá

Voz 0313 01:35 Díaz de tema a primera reflexión curativa de José Ortega se ciudad

Voz 9 01:50 es ante todo plaza ágora discusión elocuencia la ciudad no necesita tener casas las fachadas bastan la gente construye la casa para vivir en ella y la gente funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya gano a un político Adolfo Suárez el diálogo es el instrumento válido para todo acuerdo pero no se debe pedir ni se puede ofrecer lo que no se puede entregar porque en esa entrega se juega la propia existencia de los interlocutores

Voz 0313 02:21 sí

Voz 9 02:25 volvemos a Goethe el de Fausto no poner palabras allí donde faltan ideas un humanista Luis Vives no hay espejo que mejor refleje la imagen del ser humano que sus palabras y una mujer pensador hay española no se pasa de lo posible a los real sino de lo imposible a lo verdadero María Zambrano

Voz 0313 03:04 pero que te olvidas el ejemplo de sanación mental que lo está anunciado antes sí

Voz 9 03:07 templo tiene tres años de vida es un bebé ella grande se llama genera filosofía se lleva a cabo en el Instituto de Educación Secundaria Prado Longo del barrio madrileño de Usera la experiencia consiste en juntar en las clases de Filosofía Historia de la Filosofía Psicología Historia Música y latín a los alumnos con las personas mayores del barrio mezclar la experiencia la juventud hoy están con nosotros con la intención de bajar el balón al suelo de hablar de sus problemas de la importancia del diálogo los silencios y las palabras así que se acabó ruido

Voz 0313 03:38 saludamos a Trinidad Andrés profesora de Filosofía del centro y creadora de este proyecto buenas tardes que días

Voz 11 03:44 tardes bienvenida el acompañan dos alumnos

Voz 0313 03:46 punto de Bachillerato ir dos personas grandes mayores los terrenos son Miriam Talavera y Miguel Ángel Torres buenas tardes amigos buenas tardes estáis debuta en la radio ya está alguna otra vez antes a más bonita a que a que es como os imaginabais el estudio todos los micrófonos los controles y eso sí sí grande más pequeño padecía parece más grande pero está bien es acogedor parece más grande ahora o cuando lo escuchas por por ahora parece más grande parecen parece más grande Bono hizo dos mayores que llevan colaborando los tres años en este proyecto que son María del Carmen Val psicóloga de origen cubano Inmaculada Gil de San Vicente a Larrañaga lo dicho todo enterito bien no buenas tardes jubilada pero durante años cooperante en África y América Latina yo sinceramente me gustaría hablar poquito que podamos escuchar todos en qué consiste esta experiencia lo primero el motivo de nacimiento del del proyecto profesora y que se te ocurre esto en atención de la chispita menos vamos a mezclar

Voz 11 04:40 bueno yo trabajo desde hace ya más de diez años en en Usera nuestro instituto está justo al lado de una residencia de la tercera edad entonces sinceramente la verdad es que este proyecto nace de la idea que siempre tenido de lo mucho que disfrutaría mis padres en mis clases entonces esto por un lado y por otro lado también que muchos de los alumnos que tenemos que son alumnos de de más de veinte nacionalidades su realidad es que han vivido con sus abuelos y con su familia extensa en otros países la mayor parte de su vida entonces algunos llegan a primero de la ESO a nuestro centro están desubicados porque apenas conocen a sus padres porque están en un país que no es el suyo porque están en un ambiente que no es el suyo hay mi idea era que tal vez los mayores del barrio pudieran representar un poco esa familia extensa lo que algunos de mis alumnos habían perdido entonces dicho y hecho me puse manos a la obra que hable con la Asociación de Vecinos Río que para nosotros es una ayuda siempre muy importante hablé con con la vamos con con la gente de la Junta que se dedica a de alguna manera coordinar lo de la Tercera Edad del barrio y hablé con mi director que gracias a él hay que decirlo pueda hacer muchas de las cosas que hago con mis compañeros con los que siempre cuento absolutamente para todo

Voz 0313 06:10 vamos a hacer una cosa con esto de bajar el balón a ras de suelo llevamos un día mediáticamente con las autopistas muy bien fijadas tenemos el juicio del bruces tenemos el debate del presupuesto tenemos un montón donde ruido desde el domingo desde antes del domingo y yo quiero saber Iker que cada uno me diga una cosa de qué temas habláis son fundamentales en el barrio de Usera el Madrid un tema cada uno Empieza tú ves habláis en estas conversaciones pues en las conversaciones

Voz 12 06:37 con nuestros compañeros de la tercera edad sabemos hablar de

Voz 0313 06:41 la verdad que eso eso es que eso es conmovedor compañeros durante el título

Voz 0765 06:47 pues eso haremos trata el tema de cómo se trata en la actualidad a esta parte de la sociedad porque siempre se habla de la juventud de lo que los jóvenes hace lo que tiene a quién lo que tienen que hacer lo que puede no lo pueden hacer pero nunca tratamos el tema de las personas mayores que es lo que quieren que les gusta es también si están cómodas

Voz 0313 07:08 eso lo sabemos tratar en clase tú has averiguado Miriam en la reuniones a las que has asistido ya que has sacado que no supiera que ha sacado en claro de la vida de las personas mayores que tú bastante mayores que tú

Voz 13 07:18 bueno pues que sea realmente ha sido todo muy distinto ha habido un avance muy grande en todo lo que ha sido en la educación dado que nosotros ahora tenemos por ejemplo pues los ordenadores utilizamos diapositivas utilizamos vídeos ellos antiguamente pues nada ni siquiera podían alguno

Voz 0313 07:37 la subidas Inmaculada María del Carmen que os aporta en ellos

Voz 14 07:41 mira es recordando con yo empecé desde el primer año en en Filosofía en cuarto de la ESO yo tenía un equipo Mirian era mi equipo también éramos cuatro chicos las seis o no sé cómo se tenemos el nombre muy fue muy bonito un trabajo quisimos supremo

Voz 15 08:02 moría sobre memoria si todo llevamos sobre memoria nuestra memoria las memorias

Voz 14 08:09 huy

Voz 0313 08:12 se emociona al recordarlo mucho por qué por qué motivo porque algo concreto que te emociona hará

Voz 16 08:19 la historia de medir cuál es bueno contar la gente no nos dejéis claro teníamos que escribirlo está biografía

Voz 13 08:28 sobre pues cosas que no se habían pasado el importa cosas importantes también bueno un poco de todo

Voz 15 08:35 pero qué es que es lo que le principios

Voz 14 08:38 se negaba ir no quería escribir al final hubo eh daban noción de que que sí que quisieran podían leer no podía pasar un indio fue capaz de una cosa que no exteriorizó con contarlas y en el equipo y mostrarnos imponen la foto

Voz 16 08:57 de un hecho de su y eso es un poco como desnudarse en público e verdad se parece bastante a eso

Voz 11 09:05 realmente realmente en la segunda evaluación en aquel año el tema era la memoria era la memoria desde muchos puntos de vista porque lógicamente somos memoria porque ellos a veces vemos desde el o el desde el mundo de los adultos parece que el único mundo que importa es el de los adultos no y que una vez uno es adulto ha llegado donde tenía que llegar y una vez no deja de trabajar ya no es nadie entonces es ese era el reconocimiento yo quería que ellos reconocieran que somos memoria y que todos tenemos una memoria no entonces era curioso porque una alumna no dijo tengo quince años no sabía que tenía una vida entonces al final

Voz 0313 09:48 misma la frase que no es mala frase no no es

Voz 11 09:51 a la frase entonces fue muy emocionante para todos no porque compartimos lo que eran nuestras vidas yo creo que en la escuela muchas veces enseñan contenidos teóricos pero se descuidan aspectos que son importantes es decir la escuela tiene que enseñar a vivir para enseñar a vivir hay que enseñar a sentir yo creo que el programa de genera filosofía nos ha enseñado a sentir ya sentirnos todos como parte de un proceso educativo y un proceso formativo un proceso humano no que a veces se olvida en torno a miles de contenidos miles de objetivos una falsa excelencia eh que sólo realmente desde mi punto de vista lo que hace es que genera diferencias importantes entre aquellos que poseen aquellos que no posean

Voz 0313 10:42 está intercambiando cromos debida en este en este programa verdad Inmaculada te quiero escuchar a ti también

Voz 1681 10:48 bueno a mí lo que me impactó bueno yo tengo una nieta del extinto y entonces no es lo mismo tener a los jóvenes en casa no se manifiestan igual en casa que en el instituto entonces verles en su salsa su sexo por una parte retro trajo a mi a mi época juvenil murió me acuerdo que para mí la filosofía era un rollo patatero Platón ni gaitas

Voz 15 11:19 qué manera de entenderlo yo tenía un cura que me lo hizo de un hermano de La Salle que nuevo no era muy brillante en impartir esa asignatura luego recuperó el cariño pero ahora mi tiempo claro a mí luego la vida me he ido enseñando que hay que

Voz 1681 11:32 aprender a pensar y a ser un poco críticos y que por eso es necesaria la filosofía yo las veía a veces a los chavales en clase y los mayores de salíamos un poco indignados porque estaba en medio dormidos la atención yo decía pues estos pobres aparte que el tenían que escuchar nuestras charlas porque a veces somos un poco matraca

Voz 0313 11:50 yo me llena un segundito que tenemos noticia de última hora vamos a aparcar la memoria sin duda Rosa en el presente la sentencia definitiva en el juicio contra el Chapo Guzmán Nos vamos a Estados Unidos Marta del Vado buenas tardes

Voz 17 12:04 hola buenas tardes y si el jurado acaba de declarar culpable a El Chapo Guzmán de los diez delitos de los que se le acusan uno relacionado con el lavado de dinero siete relacionados con el narcotráfico otro por el uso de armas la otra por pertenecer a banda criminal de forma continuada el juez dictará la sentencia definitiva en un plazo de noventa días la fijado para el veinticinco de junio pero las audiencias esa el jurado ha declarado culpable a Joaquín Guzmán Loera de los delitos de los que se acusa esto significa que va a pasar el resto de su vida en la cárcel por qué sólo porra una pena la pena mínima de ocho de los diez delitos soy diez años por cada uno entonces como mínimo les van a caer ochenta ochenta años de prisión

Voz 0313 12:59 noticias de última hora que que vamos a contarles aquí en La Ventana en la SER Marta un abrazo compañero chavales así a bote pronto esto es la radio yo esto es la vida la actualidad pasan cosas ocurren cosas lo primero que viene a la cabeza con esta noticia que han condenado un narcotraficante un tío que Cinca además mata a personas lo primero a la cabeza de esto

Voz 16 13:20 justicia justicia esa que está bien porque si ha mala pues habrá que castigarle tú que hay muchos tipos de próximas eh

Voz 0313 13:30 y que de esto se lo hay que cuidar un poco verdad sí un poco muy poco mucho Inmaculada que te corte antes con la noticia estabas hablando estabas diciendo cómo te te retro traídas a tu época de estudiante cuando la experiencia con los chicos

Voz 1681 13:43 claro y además les metíamos cada chapa los mayores

Voz 0313 13:45 este mucho este el Chapo mucha filosofía debió no debió estudiar no tuviera enseñarles verdad mucha filosofía no ni mucha empatía hay cosas de éstas no debería tenerla

Voz 1681 13:54 hombre sobre sobre este caso tierras ha dicho esta noticia yo sí que creo que la justicia actuado pero a veces la justicia a mi me parece que vamos que los límites de la justicia no sé si actúan exactamente igual para

Voz 0313 14:08 hemos tenido un debate bastante intenso

Voz 12 14:11 la primera hora de la Ventana a propósito de la

Voz 0313 14:13 drogas de si había que legalizarla sonó legalizarla no si había que abolir la prohibición de las drogas o no porque en Holanda tienen un problema ahora con la marihuana que que hacen que que dejan de hacer un país referente en Uruguay están con una prueba de tal discutido mucho de esto de esto también discutirse en las conversaciones de los temas de que surge no por actualidad o por o por día de ellos preguntaba en temas que interesen en el barrio de Usera no sé qué qué qué es lo que más preocupa en el barrio de Usera por ejemplo

Voz 11 14:41 no sé yo creo que básicamente la desigualdad es decir la desigualdad crece a unos niveles ya nosotros a unos niveles enormes ya nosotros obviamente esto nos pesa en el barrio de Usera Se habla de los problemas que hay con la sanidad en el barrio de Usera se habla de los problemas que hay con educación yo esta mañana comentaba yo precisamente que cómo se hace el reparto de las horas y como a veces es es muy difícil es muy difícil eh guardar un horario en un instituto como el nuestro si realmente quieres atender las necesidades de tus alumnos no y como eso al final sale del Voluntariado que hacemos los profesores con montones de horas y con un montón de dedicación vale la pena porque tú ves a estos aquí sabes que vale la pena no pero pero que realmente realmente al final de todo esto sale de lo mismo es decir sale de siempre del mismo montón no sale hay gente que lo pasa que el Voluntariado los hermosos

Voz 0313 15:48 dos voluntarios claro claro eh

Voz 11 15:51 ya lo que pasa es que lo que pasa que es es una cuestión para nosotros es una cuestión de justicia de necesidad es decir yo soy profesora de Filosofía eso profesora de Ética yo siempre les digo que la gente no nace buena que ser bueno es un trabajo y es un trabajo muy costoso

Voz 0313 16:05 se entrena es un trabajo muy

Voz 11 16:08 oso que realmente es un trabajo muy costoso pero que vale la pena entonces yo creo que nuestro trabajo es un trabajo muy costoso de los docentes pero vale la pena si queremos tener un país mejor si queremos tener personas mejores que me preguntaba a raíz de una serie de cosas que surgió en clase me preguntaba una alumna

Voz 16 16:27 pero profe tú crees que algún día vamos a mejorar para mí esa es la pregunta cuál fue la respuesta soy profesora tengo que creerlo lógicamente sí

Voz 11 16:41 yo soy profesora tengo que creer tengo que trabajar cada día pensando que el ser humano va a mejorar esa es la respuesta que cree eso es la respuesta que creías que les dirías que yo es la respuesta que creo yo amo profundamente mi trabajo creo profundamente en mi trabajo creo que la filosofía es una manera de vivir yo creo como en que decía que es una actividad es una manera de vivir no sé yo creo que ellos te pueden decir

Voz 14 17:08 asimismo no transmite ella y yo también estudió Filosofía en primer año de la carrera un año completo de Historia de la Filosofía ya sabe porque ser documentado yo odiaba a Cannes cuando yo llegué a Cani Hegel es que no podía con ellos pero con ella lo vi de otra manera es que hay profesores y profesores

Voz 15 17:30 era la es pero la filosofía no es la historia de la filosofía una filosofía es la vida con mecanismos son instrumentos son herramientas para afrontar los problemas de cada día no han enseñar a pensar a reflexionar y entonces

Voz 14 17:44 estando con con los jóvenes también creo que hay les han servido porque ya no ven una filosofía de la manera en que yo no veía cuando iba a estudiar la no que estaba ahí voy recibiendo las clases Villa esta intercambio de de todas las opiniones los trabajos que hacíamos en conjunto ha servido para para que ellos también tengan otra visión de la filosofía que no sea el de ir a clase porque que me lo tengo que sacar no sino que también enseña a reflexionar tengo la ayuda y el apoyo también de otras personas que han vivido y que han tenido otras experiencia yo serás hemos transmitido igual que ellos no han ayudado a nosotros

Voz 15 18:27 no vengo la feria de día

Voz 14 18:30 bueno de los tiempos de amor muy esto pues no creo que les haya llegado a Los Pinos trofeo de la misma manera que me llegó a mí

Voz 15 18:38 la misma manera que llegó a decirme

Voz 16 18:40 una cosa que una cosa que se ha servido la filosofía para para mejorar au para dar respuesta algo a lo que no teníais diciendo una cosa

Voz 0765 18:50 bueno tú una situación algo a ver mira Díez antes de hablar por ejemplo no sé por ejemplo me acuerdo que hace poco en Psicología creo que era además estuvimos hablando de cómo puede evolucionar una persona dependiendo de la forma en la que se eduque quede como dependiendo de cómo Duques a un bebé desde que nace hasta hacen adulto una persona puede ser diferente

Voz 7 19:16 pero de la manera

Voz 0765 19:21 muy contrastados a a una persona tú puedes tener como dijo Trini Vevey educarles que yo que sé que por ejemplo ir a clase y se pone a jugar con otro niño le pegó un puñetazo y tú dices bueno es un niño y no es legañas pero igual sin sigue sin regañar la estar que crece se convierte en un problema mal tú medio

Voz 13 19:41 pues yo creo que incluso si filosofía psicología solemos hablar de muchos toman variados que hoy en día como que están hechos temas tabú y eso yo creo que lo importante porque la profe no quiere que no es que nos quedemos con las dudas sino

Voz 0313 19:55 tema tabú

Voz 13 19:57 por ejemplo la muerte que no se habla mucho de ello y entonces ella pues nos hace ver que no pasa nada

Voz 0313 20:02 para alardean bueno no lo único seguro que tenemos si otras cosas no lo saben porque vamos a Palmar es eso está más claro que el agua no que tarde o no pero es verdad pero oye muchísimas gracias por venir y por asomarnos este raqueta La Ventana para compartir con los oyentes esta esta experiencia que gratifica mucho de verdad entidades