Escucha las noticias de las 21:00 (12/02/2019)

esta causa acabará en los tribunales europeos internacionales y la ganaremos que lo tengan bien claro aquellos que en nombre de la unidad de España no pretenden hacer justicia sino que quieren convertirse en salvapatrias

las noches buena Tino es un personaje de la comedia del arte Thalía no que genéricamente se identifica allí con una marioneta Yeste ha sido el ejemplo usado por el presidente del grupo liberal Guy Verhofstadt para referirse al presidente del Gobierno de Italia lo escuchamos

es ni preguntas importantes hasta cuándo será usted no es decir la marioneta de Salvini de ni mayo unas palabras duras que han sido respondidas por Giuseppe conté así

te digo Fender un solo escrito más sin Judy no sólo al que les habla todo el pueblo al que represento lleve nude perdonen para escuchar a los jefes

el grupo y me han tratado de marioneta cuando represento al pueblo italiano un debate imposible en el que Conthe ha intentado comportarse como el portavoz del pueblo ante las élites que evidentemente no ha funcionado

la protesta vuelve a las calles de Caracas para pedir la entrada de la ayuda humanitaria al término de la marcha en calma y en un ambiente festivo Why do ha anunciado que el próximo fin de semana realizarán asambleas para organizar y preparar a todos los voluntarios que se han sumado a los planes para recoger esa ayuda humanitaria si los militares no permiten la entrada desde Colombia y una propuesta más para esta noche la cara B les hará vítores a noche hablaremos de la radio con los oyentes los que están ya en este estudio son muchos los que nos escriban a nuestro número de Wass enseguida vamos con todo pero antes la noticia debería Nacho Palomo buenas noches