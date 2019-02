hay una suponíamos por dos razones no una creemos que en la Comunidad de Madrid ahora mismo ya se peca de algo es sobre dos universidades privadas segundo porque podía prestar más atención a las universidades públicas que tiene es un poco lamentable que la propia comunidad llevamos desautoricen a su propio Consejo de Universidades no

Voz 2

01:25

pero tú te pones enfermo hoy no te pones enfermo a la semana que viene no puedes estar esperando para una atención primaria que de lo que estamos hablando esto es un paso más hacia el deterioro de la sanidad pública el pues el Madrid no es eso