Las noticias de Andalucía, 10:03 (13/02/2019)

bueno días un nuevo derrumbe en un edificio del Casco Histórico de Jaén ha dejado enclaustrado sus viviendas a varios vecinos por suerte el edificio no estaba ocupado cuando se ha venido abajo Radio Jaén José Gómez

esta mañana han comenzado en Williams una de las bodegas más importantes de Jerez zona huelga del centenar de trabajadores por la falta de acuerdo en el convenio colectivo Radio Jerez Ana Huguet a esta hora hay decenas de trabajadores en la puerta de la bodega tras el turno de noche se ha bloqueado la producción de una de las firmas más internacional en el marco del Jerez denuncian que el convenio colectivo no se cumple desde hace tres años bien contratación de eventuales ni en turno ni en rotación de horarios Antonio Montoro Comité

Voz 4

01:11

tenemos que poner pie en pared ya es rector se tiene que unir para que esto no ocurra implemente vuelvo a repetir no me cansaré repetí el cumplimiento del convenio colectivo