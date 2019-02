Escucha las noticias de las 10:00 (13/02/2019)

rápido incluso por qué no sé qué es exactamente lo que lo que pudiera a ustedes frenarle en algunas circunstancias porque creo que la derecha ha dicho ya tantas barbaridades que ya no puede decir más

hasta el momento de la votación se podría retirar pero para eso es necesario gestos aparte del Gobierno que no está dispuesto a la señora Calvo el viernes que formo lateral si la entonces la guerra mesa eh

buenos días con el retraso habitual hoy ha entrado todo el público que ha querido no ha pasado como ayer que se quedó bastante gente fuera está previsto que las cuestiones previas queden zanjadas hoy mismo primero escucharemos a la Fiscalía que se va a oponer frontalmente a todos los argumentos desplegados ayer por las defensas y quiere que los interrogatorios empiecen mañana con Oriol Junqueras está previsto que hoy también se estrenen los abogados de Vox el partido ultraderechista que ejerce la acusación popular en este juicio en el Tribunal Supremo tienen muy claro Antonio que no van a permitir que este proceso se convierta en un mitin político por parte de esta formación gracias

Voz 1030

02:36

no vamos a dejar que construyan una leyenda negra de la España supuestamente represiva que niega derechos libertades e la tipificación penal de las actuaciones corresponde a los jueces ya yo no voy a entrar por supuesto que no nosotros tenemos que hacer frente esta ignominiosa campaña de descrédito de España que está naciendo los independentistas en todo el mundo diez