Escucha las noticias de las 11:00 (13/02/2019)

no te equivocas Antonio buenos días intentaremos hacerlo y la Fiscalía está respondiendo a los argumentos de las defensas en la segunda jornada del juicio por el proceso independentista el fiscal Javier Zaragoza ha defendido que no es un juicio político porque a nadie le ha perseguido por sus ideas argumentado sino que ha actuado cuando ha habido hechos contrarios a la ley vamos al Supremo Alberto Pozas buenos días

buenos días enmienda a la totalidad de los alegatos de las defensas esto no es un juicio contra la democracia ha dicho el fiscal Javier Zaragoza es un juicio en defensa de la democracia está no es una cosa política dice ni contra el independentismo de hecho los acusados han defendido siempre sus ideas sin que nadie les detenga

porque los acusados llevan años defendiendo este proyecto político independentista se han convocado movilizaciones ciudadanas multitudinarias y que yo sepa o que sepa el ministerio público no se les ha perseguido San juzgado hice la encausado ni han sido detenidos ya han sido arrestados

el fiscal va tomando uno por uno los argumentos de las defensas ni sus derechos fundamentales nidos procesales han sido vulnerados la autodeterminación no es un derecho dice los disturbios del uno de octubre no son achacables a la policía son achacables a los que empujaron a los ciudadanos hacer de muro humano al

buenos días Esteban ha asegurado no entender porqué los grupos independentistas catalanes rechazan estos Presupuestos aunque entiende el momento emocional que viven no obstante como decías ha dedicado la mayor parte sus ironías a PP y Ciudadanos a cuyos líderes ha propuesto que presenten una moción de censura e incluso para que no discutan presenten un candidato alternativo también