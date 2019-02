Las noticias de Cantabria, 11:03 (13/02/2019)

Voz 1593

00:57

el consejero ha confiado en que con estas medidas se pueda conseguir una relativa normalidad en el quehacer diario de los vecinos afectados más cosas la Guardia Civil ha detenido a trece personas por delito de tráfico de drogas y robo con violencia en domicilios dentro de una operación denominada ponche era la operación se ha desarrollado en Zamora en Madrid en Toledo Guadalajara y Asturias y también Cantabria donde tres personas han sido detenidas y una cosa más un bólido o piedra cósmica ha sido avistado en la tarde de este martes sobre el cielo de Galicia así como de otros puntos de Asturias León también Cantabria el director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Santiago ha precisado que lo más probable es que haya sido una piedra cósmica que habría entrado no en la atmósfera y que sí ha caído algo lo habrá hecho en el mar Cantábrico un fenómeno que no ocurre ha dicho además todos los días