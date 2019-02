Las noticias de Castilla-La Mancha, 11:03 (13/02/2019)

Voz 1779

00:16

el Movimiento Internacional denominado no más colillas en el suelo y Ecologistas en Acción organiza en esta jornada que partirá a la una de la tarde de la facultad de Educación de Guadalajara iba a realizar el recorrido hasta la estación de Renfe recogiendo colillas de cigarro no se trata sólo de limpiar las calles Se trata sobre todo de que los fumadores se den cuenta is es sensibilizar para que deje de tirar las colillas al suelo recuerda el presidente de Ecologistas en Acción Augusto Barce ni ya que éste es el mayor residuo del mundo