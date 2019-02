Las noticias de Aragón, 11:03 (13/02/2019)

todos los niveles de mil novecientos noventa no se centra bastante

poco las crecerían más competencia de la comunidad autónoma que son la de todos no las de la vivienda las de la movilidad no tanto en las emisiones singular es el aumentar significativamente la lo que sería la participación de las energías renovables está un treinta y dos por ciento en el global del consumo energético en Aragón

Voz 5

01:05

para evitar que ocurra lo que no queremos que ocurra no que desembarque en Ubrique Cádiz hay arrasen no solo al taxi sino también a las VTV tradicionales como digo hemos tenido varias reuniones por separado e ir mañana mismo tendremos una reunión conjunta mañana nos sentaremos con las hace tradicionales nos sentaremos con el taxi Illes daremos cuenta de cuál es la propuesta cuál es la decisión desde el Gobierno de Aragón que vamos a llevar a cabo para conseguir estar finalidades