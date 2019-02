Las noticias de Canarias, 11:03 (13/02/2019)

Voz 1

00:32

realmente yo qué es lo que la palabra infusiones tenía entonces la quitado porque eso se presta una función tomarte un poco con humor no realmente yo leí la noticia esta mañana me estuve un poco parece ser que los aviones cuando antes de salir de una etapa prevén todas las cosas que tienen que llamar es un es un avión da bocadillo Catherine nuevo refresco o incluso bebidas alcohólicas de bajo costo lo mínimo que tienen que llevar es el refresco que lo hizo sobre todo agua es decir el agua una cosa fundamental para cualquier tipo de pasajero sobre todo para las pasajero a lo mejor mayores o niños y entonces un avión que iba siento trescientos ciento setenta pasajeros que se hayan olvidado intuyo eh no no pero intuyo que se olvidaron de cargar de recargar esa agua que recargan para cada vuelo y eso realmente es una potencial yo diga que es una potencial de emergencia no porque no tenía era buen vuelo de Claude a Tenerife Sur que son cinco horas de vuelo tú no puedes tener a la mitad de los pasajeros erosión verle un vasito de agua no entonces yo creo que pusieron la difusión porque también tú sabes que lo los británicos son muy amantes del TPI la difusión de sobre todo el té yo creo que supusieron lo funcione