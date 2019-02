Escucha las noticias de las 12:00 (13/02/2019)

que es a medio día las once en Canarias

gente buenos amigos tenis enemiga Irina que es una gran oyente tuya te quiere muchísimas gran pianista te admira que no te puedes fiar pues voy a darle un beso con la a eso está muy para hacer curioso pero resulta que los dos partidos con representación en el Congreso PP y Ciudadanos que se inmovilizaron el domingo en Madrid para pedir elecciones ya consideran precipitado muy costoso desde el punto de vista económico adelantar las generales al mes de abril si finalmente como parece el Gobierno no consigue sacar adelante los Presupuestos el debate está a punto de terminar pero en los pasillos de la Cámara dirigentes próximos a casado y han comentado a nuestro compañero Óscar García sus pegas políticas a ese posible adelanto hola Oscar

Voz 2

01:05

bueno a mi me parece que sí francamente no parece que en un país razonable se organicen una selección dos selecciones con menos de un mes un mes eh de diferencia no también es cierto que todas en mayo pues presentan complejidades técnicas de todas maneras todo eso eh palidece al lado de lo importante que es efectivamente la necesidad de que haya unas elecciones cuanto antes