Escucha las noticias de las 14:00 (13/02/2019)

son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 4 00:19 José Antonio Marcos

Voz 5 00:27 sí ciento noventa y uno ciento cincuenta y seis más dos votos emitidos telemáticamente abstenciones una en consecuencia quedan aprobadas las enmiendas de devolución y por tanto rechazado el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado

Voz 1018 00:42 para el año dos mil diez muy buenas tardes no hubo sorpresa de acuerdo in extremis entre el Gobierno y los independentistas catalanes Esquerra y el PP cata han mantenido sus enmiendas a la totalidad votadas junto a las de PP y Ciudadanos con lo cual Pedro Sánchez sufre una derrota política que deja en el aire su continuidad al frente del Gobierno antes de marcharse del Congreso en los pasillos evitó responder qué hará a partir de ahora

Voz 2 01:05 el presidente va como caracteres esta tarde dejaba el presidente elecciones todas juntas presidente que va a hacer esta tarde floja para el viernes presidente llegó el momento todo

Voz 1018 01:19 lo indica que hasta próximo viernes no conoceremos y confirma al posible adelanto electoral y sobretodo la fechas iremos a las urnas algún domingo de abril como siguen apuntando con insistencia desde medios del propio Gobierno podemos su socio de Preferencia cree que la situación no puede aguantar mucho tiempo más

Voz 0276 01:35 creemos que no le va a quedar más remedio al Gobierno que convocar elecciones es siempre eso lo hemos transmitido hoy también se lo hemos dicho a ustedes in y está siempre ha sido nuestra posición no es si no hay presupuestos es muy difícil que la legislatura pueda continuar y pensamos que el Gobierno no va a tener otro remedio que convocar elecciones

Voz 1018 01:49 Irene Montero que con diferentes argumentos coincide con la petición de Pablo Casado y Albert Rivera los líderes de PP y de Ciudadanos

Voz 6 01:55 hoy se ha producido una moción de censura de facto contra Pedrosa le hemos conseguido revertir no a última hora porque si no hubiera seguido su hoja de ruta que era aprobar los presupuestos para llegar hasta mayo tal y como dicen los independentistas para que Sánchez

Voz 2 02:08 pero hoy se la escapada Sánchez señor Sánchez se acabó basta ya no hay tiempo para más especulación no hay tiempo para agonizar la legislatura es el momento de permitir que los españoles

Voz 1018 02:20 qué dicen los independentistas catalanes los que apoyaron la investidura de Sánchez y contribuyen a esta derrota política Esquerra y el PDK Cat y Campuzano y reprochan al presidente que no haya querido negociar la autodeterminación de Cataluña aunque legalmente no había ninguna posibilita hacer lo conviene recordarlo

Voz 7 02:34 sea en la asustado y creo que no se equivoca no hay no tiene ningún sentido que no asuma que hay que hablar de todo bien negar el principio de realidad principio democrático creo que eso

Voz 8 02:50 favor creo que han tenido muy poco interés ya han preferido instalarse en la idea de que la responsabilidad de la caída de los presupuestos es compartida por la derecha y los soberanistas no es básicamente responsabilidad de Hora catorce

Voz 1018 03:06 vale todo esto con el juicio del proceso como fondo en el que hoy se ha escuchado a los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena desmontar los argumentos de las defensas con los que ayer intentaron desacreditar la actuación de la Justicia

Voz 4 03:18 las que alegatos defensivos parecen auténticos viveros acusatorio basados en un relato alternativo no pretende crear una visión distorsionada de la realidad con el exclusivo fin de desprestigiar de desacreditar a la justicia española y a sus institución

Voz 9 03:34 pues no pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos desde el punto de vista de la unidad territorial Segovia no es de los segovianos ni Zaragoza de los zaragozanos ni Catalunya solo de los catalanes separatistas sino de todos la

Voz 1018 03:46 hacia del Estado se los argumentos de la Fiscalía y la acusación que ejerce la ultraderecha de Vox se ha quejado de que el presidente del tribunal Manuel Marchena vaya a permitir a los acusados llevar el lazo amarillo como símbolo ideológico vamos a escucharlo

Voz 4 03:58 este tipo de símbolos deben sustraerse de lo que es la actuación en una sala mire vamos a fijar criterio la Sala quiere interpretar es un símbolo ideológico y en consecuencia no va a poner ningún obstáculo a que los acusados usen el símbolo del que ha hablado usted que hay uno de los procesados que lo está exhibiendo

Voz 10 04:23 además la Guardia Civil sitúa al ex ministro Eduardo Zaplana al frente de una red corrupta que pudo haberse apropiado de más de diez millones de euros a través del amaño de adjudicaciones por las que recibió supuestas mordidas millonarias todo ello aparece en el sumario del caso erial al que ha tenido acceso a las

Voz 0824 04:38 el BBVA admite por escrito el riesgo de que el escándalo que vincula a la entidad en tiempos de Francisco González con el comisario Villarejo podría tener un impacto reputacional negativo para el banco hoy Villarejo niega en un comunicado tener relación con el incendio del edificio

Voz 10 04:51 su giro en el juicio del caso espías tras la denuncia de un agente un excomisario que acusa al ex jefe de la UDEF José Luis Olivera y al ex fiscal jefe de Madrid Manuel Moix de obstaculizar la investigación la Sociedad Española de Hematología les la de graves problemas de suministro el fármaco esencial para tratar la leucemia que además no tiene alternativa estos medicamentos han dejado de ser rentables para los laboratorios porque han perdido la Fiscalía pide que se cite en calidad de imputado investigado por un delito de homicidio imprudente al dueño de la fiscal de Totalán donde murió el pequeño Julen solicita también en la docena de declaraciones más pero como testigos entre ellos los padres del niño o quién hizo el pozo Reyes aterrizan en tres horas en Marruecos para iniciar su primera visita de Estado ese país donde van a estar poco más de veinticuatro horas acompañados de cinco ministros se firmarán convenios para luchar contra la delincuencia organizada y la inmigración ilegal y esta noche el Real Madrid juega frente al Ajax en Amsterdam con la principal duda de Varane que sufre un proceso fue