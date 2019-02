El 'Programa de Fomento de Lectura de Prensa' llegará este año a 800 alumnos y 14 centros

Voz 0866 00:00 el taller prensa escuela celebra su cuarta edición con más institutos y alumnos que nunca este programa impartido por la Asociación de la Prensa y financiado por la Consejería de Educación y Obra Social Caixa Bank visitará seis institutos logroñeses ocho centros del resto de La Rioja para llegar hasta los ochocientos alumnos el objetivo es generar un espíritu crítico entre los más jóvenes alumnos de primero segundo y tercero de la ESO para que sean unos ciudadanos con una opinión formada sobre los asuntos de actualidad la moda es una de las periodistas que imparte los talleres

Voz 1322 00:31 eso es lo importante que que ellos se sientan eh seguros a la hora de recibir información que sean críticos que sepan cuando una noticia a ver yo les digo no hace falta que a partir de ahora investigue y son gays como periodista Silva Busquets fuentes no pero que por lo menos a a la hora de leer noticia o de compartirla veáis un poco más allá no es si la noticias verdaderas y no

Voz 0866 00:58 una labor que respaldan desde la Consejería de Educación el consejero Alberto Galiana valora el fomento del espíritu crítico dentro de las aulas

Voz 1234 01:05 se trata de un de una iniciativa enormemente interesante desde el punto de vista del crecimiento de la lectura en los jóvenes hablábamos de ida desde primera tercero de la ESO pero también ese espíritu crítico esa lectura comprensiva que ayude también a conocimiento de del mundo real ya generar una propia opinión de de una manera libre siempre decimos desde la Consejería que Nos gusta favorecer un entorno en la escuela de libre pensamiento

Voz 0866 01:32 desde Obra Social Caixa Bank también destacan que se dote a los alumnos de las herramientas necesarias para discernir si las noticias que encuentran en las redes sociales son no noticias falsas o parciales la directora del área de negocio de Caixabank en Logroño es Raquel Valdeluz

Voz 1 01:47 que en una sociedad tan informada en estos momentos pero que a la vez muy desinformada ayudar a los jóvenes

Voz 1322 01:54 a saber poner el va

Voz 1 01:57 Dolor que que no es lo mismo tener la información de unas fuentes que de óperas

Voz 0866 02:03 es que en ocasiones los más jóvenes no conocen en profundidad los temas de actualidad

Voz 2 02:07 después de haber estado sabéis que conocéis bien la noticia llevan si viene alguien de Australia por ejemplo si Fraga era perfectamente de lo que ha pasado no sé quiénes son es fácil incluso lo podrías contar no por qué porque juntos números porque nosotros información porque si no lo has leído por qué no

Voz 0866 02:43 y una vez que se dan cuenta de su desinformación ellos mismos son los primeros que reconocen que tienen que conocer lo que pasa en su entorno

Voz 3 02:51 estoy aprendiendo cómo se hacen las noticias y quién las hace y cómo no no solemos ver las noticias nos parece aburrido si Turney estas cosas cuando cuelgan Tomás

Voz 4 03:01 no estaba preguntando palabras sorprendidas y nosotros tenemos que contestar mucho menos lo que sabíamos no es estaba preguntando que si estábamos informados o no quiero estamos informados porque igual estábamos mucho con el móvil perdemos tiempo igual en las noticias que de verdad pasan nos puede importar

Voz 5 03:19 las noticias periódicos eso que han pasado en estos últimos meses de Julen en el que calles del pozo de unas borrasca lo que pasó en chica o mí pues sí porque es también nuestro mundo nuestra ciudad ahí tenemos que saber lo que pasa en ella yo miro por el móvil busco engulle esas cosas o miro por la tele en Antena tres La uno La dos

Voz 0866 03:44 además en los talleres los alumnos recurren a los periódicos para estar al día de la actualidad y para algunos es la primera vez que se detienen a leer la prensa escrita

Voz 1322 03:53 para ellos eso es como un descubrimiento de la Prehistoria ninguno igual algo así esto lo he visto yo en casa de mi abuela no pero lo he visto pero no lo toco no queremos también que ese pues que que que se reconcilien un poco con este con este medio tradicional que sepan que está organizado en secciones que sepan cómo buscar la noticia que ellos quieren que sepan leerlo