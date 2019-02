Diego Ubis dice pronto podría haber un acuerdo sobre la ley de medidas urgentes con el Gobierno

Voz 1 00:00 el pubis portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes bueno bienvenido a la Cadena Ser agradecemos especialmente que se acerque la radio en unas horas en las que están puestos sobre usted muchos de los focos de la actualidad política después de que ayer anunciara que no concurrirá a las primarias de su partido y por lo tanto que se apea de ese tren a la presidencia del Gobierno de La Rioja una decisión usted lo reconocía muy meditada y supongo que también difícil no

Voz 2 00:24 pues es difícil difícil porque después de cuatro años de trabajo por un lado me apetecía seguir en la brecha no seguir lidiando ahí encabezando el proyecto pero también entendido que hay otros factores importante poner todo poner todo encima la mesa meditarlo pensarlo al final toma una decisión que creo que es la que la que me conviene a mí a la familia en estos momentos

Voz 1 00:44 qué es lo que más ha pesado en esta decisión de abandonar

Voz 2 00:47 pues sobre todo porque lo dije ayer y lo digo sinceramente después de poder disfrutar esa han sido mi caso diez semanas porque a tiempo parcial que podía estar más en casa pues me he dado cuenta también lo que perdí con mi hija iba a hacer tres años que va a ir al cole ya antes de que vaya a guardería pues no me apetecía también mucho disfrutar de la de la pequeña como como lo estoy disfrutando estas semanas con una actividad en la que bueno está las primarias a la vuelta de la esquina la campaña electoral que huele hagan valla electoral que hay mucho trabajo en el Parlamento pues no me iban a quedar horas sí pensaba que que se lo debo a mi familia por por esos cuatro años que en Esquerra más muchas horas también a a la gente de casa no

Voz 1 01:28 yo lo estrictamente político y sin entrar en más valoraciones pero desde luego lo lo desagradable que resulta de los últimos acontecimientos con la diputada Rebeca garaje a también han pesado en la decisión

Voz 2 01:37 también también porque lo dije también ayer creo que que en política no debería valer todo que se han cruzado líneas que nunca pensé que se podían cruzar que que bueno también también aprender de estas cosas no pero pero también sopesa a esa hora decir oye pues voy a dedicar un tiempo vaya a mi familia porque mira lo que me ha pasado esto es efímero no la política no hubiera para siempre y creo que que hay que priorizar otras cosas también

Voz 1 02:03 pero usted la política en Augusta a mi me gusta

Voz 2 02:05 siempre me gusta tengo ese gusanillo no oí por eso no voy a abandonar y también dije ayer que si alguien pensaba que esto es un adiós está muy equivocado no voy a seguir ahí voy a seguir dando guerra con otras responsabilidades y entiendo que he tenido que dedicar menos tiempo a a esto de la política muy poco tiempo hemos tardado eh

Voz 1 02:23 al conocer la decisión de Paulo va a presentarse a las primarias de ciudadanos sí bueno

Voz 2 02:29 al final pues al final ya los

Voz 3 02:32 el grupo el núcleo duro del partido conocía

Voz 2 02:35 la la decisión unos días antes sabían que pues sabían que iba a dar ese paso que lo estaba meditando oí bueno tú supongo que también habrá ayudado tomará esa decisión lógicamente ha esperado a que ya anunciase aquella anunciase que no muy que no iba a continuar

Voz 1 02:49 no deja esta legislatura que está a punto de concluir que ha vivido momentos complicados para para el diálogo

Voz 2 02:56 muchos momentos complicados porque Yates también más de una ocasión no es difícil mover a un elefante que no quiere moverse no ya es difícil mover un elefante pues si no quiere moverse os y está oponiéndose a que lo muevan pues pues mucho más difícil creo que creo que ha sido bueno hemos hemos logrado cambiar muchas dinámicas de de gobierno también estando en la gestión es muy complicado también hacer todo lo que tú te esperas o que o que las cosas se realicen como tú has hablado más con poco como ha intentado que se comprometan a que lo hagan bueno y yo creo que sean con se han conseguido muchas cosas creo que que La Rioja por lo menos sea devuelto a la clase a la clase media riojana a la clase trabajadora pues por mucho mucho del del esfuerzo que hicieron los años de crisis pues ahora creo que sea libre las cargas fiscales ha intentado social pues a mediante los libros de texto o esa gratuidad en la que estamos negociando ahora tres todo muchas cosas el impulso autónomos hemos intentado pues pues ayudarles ayudara que pues aquí la economía se siga moviéndolo a que haya más dinero de los bolsillos de los riojanos Ike pues todos estos años de crisis pues pues ahora se vean recompensados se habían aliviados desde las desde el Gobierno desde las instituciones hay también es una sensación agridulce como digo porque creo que se ha quedado muchas cosas en el tintero pero la política es así no tienes que contar

Voz 3 04:20 el con el resto de grupos con los demás grupos cuando eres un grupo que sólo tiene cuatro diputados

Voz 1 04:26 con el tintero cuestiones que continúan vivas y que continúan siendo su responsabilidad como portavoz del grupo parlamentario hacía referencia a una de ellas a los asuntos educativos que está negociando esa ley de medidas

Voz 1647 04:37 antes en qué momento está la negociación pues pues estamos ya ultimando creo que que esto esta semana habrá noticias tenemos prácticamente cerrado el acuerdo de

Voz 2 04:49 de acuerdo sobre los incumplimientos sobre las cosas que nosotros consideramos vitales de cerrar durante estos cuatro meses que quedan de legislatura hay ir una vez que presentemos eso finalizaremos también el acuerdo sobre sobre ese proyecto de ley de medidas urgentes en el que es un acuerdo además complejo porque detrás detrás de ella no

Voz 1647 05:10 hemos querido darle forma

Voz 2 05:12 a cómo se va a implantar esa gratuidad de cero a tres no como cómo se va a poner en marcha el los requerimientos que va a tener lo hemos atado todo bastante bien porque nosotros reclamamos que una gratuidad de cero a tres había que tenerla muy pensado muy meditada y muy trazado el plan para poder llevarla a cabo creo que que no se ha quedado bastante bien lo hoy ya supongo que los riojanos tendrán que tengan que valorarlo pero creo que va a ser una medida muy positiva para para todos en dos aspectos primero para la conciliación laboral yo creo que es bueno no dar facilidades para pues para que a ver si aumentamos esa natalidad para los hijos hay muchas veces pues hay trabajadores que no pueden afrontar esa guardería no y que pues que muchas veces se piensa no dudan entre dar ese paso pero claro entre pagar una guardería si con los salarios que tenemos pues es complicado no entonces queremos ayudar a las familias pero también porque el didáctica mente una escolarización temprana ayuda ayuda al desarrollo ya ayuda que luego se pueda se pueda frenar el abandono escolar temprano y el fracaso escolar y creemos en esas esas esos dos aspectos Si por eso lo llevábamos en nuestro programa y por eso lo vamos a hacer hemos dado el do de pecho yo creo que dentro del Gobierno y nosotros para intentar llevarlo a cabo

Voz 1 06:29 podemos decir que estamos entonces las vísperas de del anuncio de luz verde a este proyecto

Voz 2 06:32 estamos en las vísperas yo creo que que ya queda si no es una a una una reunión serán dos esperamos que que llegamos digamos una actividad frenética en las últimas semanas hemos hecho reunión monográfica sobre diversos temas hemos hecho reuniones también para intentar avanzar en el proyecto de de Ley bueno esa proposición de ley con esos con dos distintos puntos que nosotros consideramos vitales y ya hemos hecho reuniones importantes sobre lo que consideramos que incumplimiento sí que había que que había que desbloquear no es espero que espero que tengamos noticias y bueno mañana el Pleno próximamente bueno yo en el tintero todo

Voz 1 07:09 en una reforma del Estatuto de Autonomía a la que no se consigue respaldar con el consenso que sería deseable no para una una ley tan

Voz 2 07:16 hombre yo de tanta dimensión y desde aquí les lanzó al Partido Socialista lanza el guante decían ayer que que hay que que hay que explicarle está toda sociedad civil nosotros estamos estamos de acuerdo no hace falta que sea en el ámbito formal de de una de la comisión del ámbito parlamentario Podemos hacer reuniones sectorial les con los agentes sociales con asociaciones con colectivos con quién con quién quiera no es una reunión y los cuatro grupos encogen en conjunto explicarles las modificaciones de estatutos nosotros estamos abierto a eso porque tenemos un mes hasta que el Consejo Consultivo Nos devuelva les devuelva el dictamen encantados de poder ofrecérselo a la ciudadanía de poder explicar lo que lo que contienen estatuto es lo que significa el Estatuto pero también tenemos reticencias porque creo que que el que el complejo que tiene el Partido Socialista al final es poder eliminar esos aforamientos no lo vimos lo vimos a nivel nacional cuando nosotros lo intentamos impulsar desde el Congreso llegó al Gobierno pasarnos la pelota al Consejo de Estado ha vuelto han han intentado intentan impulsar una reforma constitucional con una limitación de esos aforamientos limitada no que tampoco deja muy claro si si si al final se va a seguir amparando la la corrupción que se puede hacer desde las instituciones porque además está protegiendo al político en el

Voz 4 08:34 el el pues en sus funciones

Voz 2 08:37 Snow durante el durante su mandato y creemos que eso no tiene que ser así no hay que igualar lo esos privilegios hay que eliminarlos igualarlo al resto ciudadanos tenemos que defenderlo igual que ese defiende un ciudadano de a pie en un en un juzgado deprima a distancia Acre donde donde todo el mundo tendría que acudir no eso creemos que es vital ese al han cogido la mano en el en el Congreso de los Diputados ya este Gobierno de Pedro Sánchez y esperemos que aquí no tengan el mismo problema sea el motivo por el que ponen excusa tras excusa estado dando de este proceso para que al final no llegamos a aprobar el Estatuto

Voz 1 09:13 llevo hubiese fuera de esa carrera a la presidencia del Gobierno de La Rioja pero todavía con mucho trabajo muchos retos pendientes en este tiempo para de las elecciones del mes de mayo gracias por acompañarnos y a estarlo