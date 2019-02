Las noticias de Navarra, 16:02 (13/02/2019)

Voz 2

00:19

el problema es que es no tanto en la gasto sino en los ingresos Los ingresos es que tanto los técnico el Banco España como los técnicos de la Erez como el premios técnicos de la Comisión Europea han dicho que hay un decalaje un desfase entre diez mil diecisiete mil millones de euros que no se creen esos ingresos claro y ese es un problema muy serio que no da credibilidad a estos presupuestos