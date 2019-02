Las noticias de Aragón, 16:02 (13/02/2019)

en Aragón tras el rechazo a los Presupuestos en el Congreso y el previsible adelanto electoral para las generales el presidente Javier Lambán dice que no tiene una fecha como favorita siempre y cuando no coincida con la batalla autonómica y local pero el líder de Comisiones Obreras Unai Sordo que haya estado en Zaragoza esta mañana esta tarde en Teruel señalaba

Voz 4

01:33

con los vehículos juguete EC no están prestando un servicio deberán estar fuera de las vías públicas deberán estar en aparcamientos son garajes es decir que no pueden circular por la vía ahí tienen que estar establecimiento la para evitar la búsqueda de de esa captación de clientes que también cuando no estén prestamos servicio con esa habían sido contratados los clientes no van a poder a través de la geolocalización determinar dónde está