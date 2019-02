Voz 0313

01:25

bueno a tartar de pero su llega siempre al gira luego profundizó en la palabra oyente por cierto vamos a profundizar porque Isaías Isaías buenas tardes hola buena esta línea algo que proponernos que además iremos pinchando si podemos Roberto buenas tardes hola qué tal buenas tardes emisoras estas por todo el mundo que no todas son de la sede de la SER alguna no todas porque es es un ejercicio muy muy curioso pero bueno decía que que menos mal que tenemos este día de la radio para celebrar algo para reírnos y para festejar porque Hall para una basta para para pocas risas para poquitas fiesta se más pronto que tarde como saben ya a estas alturas Pedro Sánchez tendrá que convocar elecciones después de su derrota parlamentaria en la votación de los Presupuestos y esas elecciones sean cuando sean que ya veremos abril fin tal llegarán en un ambiente de crispación y de bronca que es lo que a mí me parece absolutamente indeseable