Las noticias de Castilla y León, 16:02 (13/02/2019)

primeras reacciones del Colectivo de Gays Lesbianas Transexuales y más después de conocer que finalmente se desbloquea la tramitación de la Ley de Castilla y León sobre igualdad en la diversidad sexual sólo un primer paso porque se desbloquea el debate habrá que ver si finalmente se aprueba o no la ley y en qué términos pero es un paso adelante como explica Ignacio paradero portavoz de este colectivo

bueno pues la verdad es que con con un poco de ilusión pero también con un poco de agotamiento porque claro es que es que este retraso deliberado este bloqueo por parte del Partido Popular en esta igualdad pues la verdad es que es bastante insoportable no la ley la ley es fundamental porque para empezar garantiza la igualdad legal en algunos aspectos como por ejemplo el acceso a la reproducción asistida las mujeres lesbianas bisexuales y también garantiza la atención sanitaria a las personas transexuales por no hablar de que aborda el acoso escolar por motivo orientación sexual o identidad sexual él los los centros escolares

Voz 3

01:17

