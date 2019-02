Las noticias de Cantabria, 16:02 (13/02/2019)

Voz 1458

00:06

día de Sanidad no garantiza que sea el próximo uno de abril cuando entre en vigor el acuerdo que al que ha llegado in extremis con el Sindicato Médico para que la atención a pacientes en Primaria se amplía la tarde todo con el objetivo de descongestionar la afluencia masiva en muchos centros de salud que desborda a los facultativos insiste Sanidad en que ese acuerdo tiene que ser respaldado por el resto de sindicatos la consejera ha sido prudente habla de preacuerdo y asegura que todos los cambios tendrán que ser aprobados en la Mesa Sectorial donde están presentes todos los sindicatos al margen del médico por lo que ese plazo fijado por el sindicato dice Luisa real no está garantizado