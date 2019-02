Las noticias de Andalucía, 17:02 (13/02/2019)

Voz 2

00:26

estoy preocupada el informe sobre la situación financiera recoge partidas que no tiene cabida en el vigente presupuesto por un importe de quinientos setenta y nueve millones de euros de traspasos pendientes quinientos setenta y nueve repito millones de euros de traspasos pendientes este importante presupuesto no pintado en las cuentas se antoja vital para asumir los compromisos no sólo de inversión sino de sentencias pendientes de pago como la del metro de Sevilla