Las noticias de Asturias, 17:02 (13/02/2019)

buenas tardes el Partido Popular denuncia los métodos empleados por la Consejería de Sanidad del Principado para derivar pacientes desde la pública centros concertados y privados necesarios dice para aliviar las listas de espera sólo en el Hospital de Cabueñes centro de referencia del área sanitaria quinta se incrementaron un treinta por ciento en el último año el diputado autonómico Carlos Suárez ha presentado una proposición no de ley para garantizar que esta se realicen siembre bajo consentimiento expreso

Voz 2

00:30

el paciente que no eh con conscientes de la derivación no puede ser sancionado entre comillas e ir de ir a una lista de no estructurales au de huelga espera alternativa que siempre es más prolongada un mínimo para la gestión satisfactoria de las listas de espera y sobre todo el respeto a los derechos de los usuarios