AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 varias cadenas y Real Madrid

Voz 1915 00:05 el Ayuntamiento de Madrid da por hecho que tendrá que ampliar las medidas del protocolo anticontaminación en una entrevista en la SER la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés ha respondido a la Plataforma de Afectados por Madrid central que hoy ha vuelto a denunciar problemas para los repartidores que no pueden entrar en la zona

Voz 0795 00:18 con todas las medidas que se han tomado seguramente son insuficientes haya que tomar más me encantaría que hubiera un consenso sobre la gravedad del tema de todos los partidos políticos y administraciones posiblemente hay que intensificar medidas no quitar ninguna no ampliarlas

Voz 1915 00:35 ganar Torrejón la marca de Podemos en esa localidad denunció la cesión de terrenos públicos a empresas privadas en este caso el Gobierno del Partido Popular ha cedido un terreno municipal a la empresa Ferrovial Servicios para la construcción de un polideportivo privado un polideportivo por el que los vecinos tendrán que pagar si quieren usar sus instalaciones Francisco Hernández es el portavoz de ganar Torrejón

Voz 0748 00:53 de la nueva ciudad deportiva que dicen que van a construir en el Soto del Henares evidentemente está plagada de ocultaciones que nosotros lo único que queremos hacer es arrojar luz ciudadana nuestro pueblo sepan qué es lo que verdaderamente se va a construir ahí no es una instalación municipal es una instalación privada pero los ciudadanos de Torrejón que San poseedores del Abono deportivo municipal no podrán hacer uso de esa instalación salvo que no paguen claro evidentemente

Voz 1915 01:15 cerca de cinco mil ciudadanos chinos que viven en la capital se plantean acudir a la Justicia de forma inmediata para denunciar la presunta discriminación que aseguran está sufriendo de diversas entidades bancarias ante el bloqueo masivo de sus cuentas la mayoría vive en Usera Vallecas cuenta los problemas que están teniendo para afrontar sus gastos diarios

Voz 2 01:32 hola Pepa cada todo todo

Voz 3 01:35 lesivos de colegio te o teléfono todo todo no puede nóminas no poles vacantes los castillos de la plataforma de entender la casa también en a colegios de mi niño también no puede pasar cosas muy

Voz 4 01:53 muy triste los bancos niegan que haya discriminación y dicen que actúan en función de la ley contra el blanqueo de dinero quince gran

Voz 1915 01:59 dos en el centro de Madrid

