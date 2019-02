Escucha las noticias de las 18:00 (13/02/2019)

Voz 0867

00:21

pues primero admitido que la pinza entre el independentismo y la derecha para tumbar la tramitación de las cuentas suena ya a dinámica preelectoral y ha repetido que la potestad de convocar elecciones corresponde únicamente al presidente pero después los compañeros de Lleida le han preguntado el primer secretario del PSC si se puede descartar que Sánchez continúe gobernando con prórroga presupuestaria e Iceta ha contestado esto no no no no descartó que no se puede descartar au hasta que decidiera yo que sé presentar otro proyecto de presupuestos en septiembre no se puede descartar nada concluye Iceta que lanza así un mensaje totalmente contradictorio con el ánimo general en su partido después del hundimiento de sus cuentas este mediodía en el Congreso