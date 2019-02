Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

faltan diez minutos para que sean las siete de la tarde las seis en Canarias aquí seguimos en La Ventana celebrando el Día Mundial de la Radio acompañando a un montón de amigos es un gustazo compartir para romper

Voz 0313 00:21 imaginemos que hacer otra diciendo que todos los días claros trina todos los días a verlo hay que hacerlo mira distinto pagan dicen que los caminos que el señor son dice que los cambios en los sonidos contables supongo que verdad tú que sabes historia debe ser así no o no bueno da igual no me preguntes a mí sobre también también se decía también se decía que todos los caminos conducen a Roma es posible yo no digo que no lo que sí es seguro segurísimo es que la música en la música los caminos se cruzan se mezclan permiten el el nacimiento de de proyectos con U2 o como se diga hoy tenemos un ejemplo

casi pregunta de Trivial quién toca ver un grupo británico de los sesenta con gente muy buena y de ahí salió Eric Clapton Davis salió Jeff Beck David Bowie le encantaba este grupo como homenaje a ellos y a otros editó aquel legendario opinas

Voz 3 01:24 esta canción

Voz 0313 01:41 no te para mi es el mejor homenaje y el más respetuoso no que es tomar prestada una canción impone retos firma es lo que han hecho Fangoria con un montón de gente por ejemplo con no beca acordando beca eh y aquellas historias de amor cómo suena esto con el toque Fangoria o Fangio fresco pues suena así historias de amor es una de las trece versiones que estaban extra porciones de su nuevo disco también hay dos preguntas dos canciones nuevas de las que hablaremos lo primero saludar Alaska Olvido Gara Alaska

es buen día para el gran día para venir

Voz 0313 03:02 se viene oye diferencia entre versionar y extrapolar porque hoy que hemos hablado mucho de palabras y de mal tu éxito

Voz 1639 03:08 en el corazón haber bueno es lo mismo en el fondo pero extrapolar para nosotros tiene un sentido más conceptuales como que coge salvo que forma parte de un contexto cualquier canción de un artista forma parte de su contexto de su disco y sacas ese contexto y te lo llevas a otro para nosotros eso es hacer una versión no querer calcar el anterior porque eso lleva ante la otro lado luego las las es una extrapolación en toda regla

Voz 0313 03:35 oye que grande el disco de Bowie el Pina

Voz 1639 03:37 fue el año setenta y tres setenta y cuatro estábamos discutiendo el año porque las cuerdas con esas edades lo cuando lo vimos por primera vez tanto Nacho como yo que todavía no los conocíamos me

Voz 0313 03:48 nacido casi había más cajitas poco porque

Voz 4 03:50 el encanto poquito a poco era un disco

Voz 1639 03:53 o de referencia que nos dimos cuenta que todos los discos de los artistas que nos gustan y que son discos de versiones no solamente te hacen conocer canciones que tú no conocías o grupos que tú no conocía sino que también te permiten conocer mejor ese artista que te gusta que le gusta y cuáles son los impulsos musicales que ha tenido teníamos pendiente de toda la vida a hacer este disco y ahora le ha tocado

Voz 0313 04:15 es una forma muy concreta de hacer memoria de hacer historia Nieves Concostrina verdades de de mirar el pasado de de codificar lo de una manera muy muy el por cierto me gusta mucho hay hay un en el libreto alguna parte de estética claramente del pin apps de David Bowie yo creo que lo más veteranos de allí les sonará la la la pinta que tienen Nacho Canut y Alaska en esta en esta fotografía y me gusta mucho esa frase de Antonio escotado que preside un poco todo el proyecto que dice Armin monos de paciencia e ironía que me parece una receta fantástica para nuestro tiempo

Voz 1639 04:47 cada disco hemos puesto una frase desde que sé que existe Fangoria hay hay frases del señor Spock hay frases cinematográficas porque el cine es yo creo que tan importante para nosotros como la música a la hora de de buscar inspiración pero también hay frases de ídolos como Antonio solamente las estrellas del rock sonido los también hay pensadores como veo que son claro

Voz 0313 05:09 Armin monos de paciencia ironía porque los milagros no existen la magia yo creo que tampoco

las que aquí igual es una de las claves de que os van tengáis tanto tiempo en el candelabro que diría aquel estés Terry Mazo esto no tiene nada ni tiempo esto concretamente no tiene ni edad ni tiempo

Voz 1639 06:25 qué hemos hecho da igual con la formación en la que hayamos estado está ha estado siempre cercano relacionado con la música de baile la música electrónica de baile incluso cuando éramos os Pegamoides hicimos aquel bailando aún siendo un grupo de cinco que toca otros instrumentos ya estábamos introduciendo lo que era la disco music en aquel momento nos interesa la música de baile en todas sus en todas sus variantes

Voz 0313 06:48 hoy en este disco hay un trabajo ya lo comentado muy muy generoso de de de homenaje de de tributo a un montón de gente periodo fíjate también hay un hay una tarea no pequeña de divulgación me imagino que sabéis que soy conscientes de que mucha gente conocerá estas canciones por primera vez habiendo pasado por vuestro tour mix crisis de esta manera pero las conocerán si que que de eso se trata no

Voz 1639 07:10 sí hay dos tipos de fans digamos hay gente a la que lo que le gusta no quiere que le guste a nadie en cuanto algo le gusta alguien más ya no Le gusta entonces es aquello de uno a mí me gustaban cuando no nos conocía nadie me pasa lo contrario lo que a mi me gusta yo quisiera que le gusta

Voz 4 07:27 a partir de partida muy claro claro

Voz 1639 07:30 me sentiría muy muy acompañada de disgustos entonces me encantará que que haya gente que por edad o por desconocimiento de repente descubra canciones o grupos en este disco que no conocía

Voz 0313 07:41 tú fíjate personajes tan tan polifacético están multidisciplinares que se dice ahora de aquella época que que cantaban que que interpretaban que que hacían de todo como como Fabio de Miguel bueno Fabio Mc Namara un ejercicio muy muy tonto que no se ve pero la radio pero eso puede contar de los amigos y las amigas que están en el estudio cuánta gente conoce a Mc Namara cuánta gente tiene noticia memoria de Fabio Mc Namara cuánta gente una mano dos tres o cuatro pues hoy mismo si dieron cuenta una nube y la gente que no que en este caso es casi mayoría pues lo va a conocer a través de vuestro trabajo y déjame reivindicar otra cosa de de la música siete de movida buena la movida y aledaños déjame reivindicar el la importancia de las letras la la carga reivindicativa en un momento de ruptura de de intentar dejar atrás eh muchas cosas en este disco en muchas de las canciones en otro también y ahora lo lo podremos repasar con más detalle pero hay una voluntad de contar cosas está muy bien lo de bailar y pasarlo bien esta cojonudo pero también contar cosas en las canciones no

Voz 1639 09:46 hay una cosa que que empieza para ellos lo con lo cojonudo va mal soy porque hay una cosa con con un tipo de música de baile que odio decirlo así pero es una música de baile que tiene un contenido eso son maestros quiero decir tú tú estás bailando en la pista pero puedes estar perfectamente atraído y escuchando una letra que te está contando una serie de cosas últimos disco que han publicado ayer anteayer habla sobre la extrema riqueza en las redes sociales son canciones que la gente estará a bailar discotecas no esto es así me he dado cuenta de una cosa haciendo estas versiones la enorme diferencia entre esas canciones que te gustan hasta de forma ocasional los artistas que te gustan y me he dado cuenta que hay muchas letras que son una barbaridad de maravillosa si hay otras

Voz 0313 10:45 bici actuales actuales Alaska

Voz 1639 10:48 están así pero que pertenecen a lo mejor otro tipo de artistas y es una me he dado cuenta de la enorme diferencia entre que te una canción suya estar te gusta canciones nos gusta muchas porque o que te uso un artista J uso un artista va implícito algo más va implícito que te gusten las letras que te guste

Voz 4 11:04 por cierto posicionamiento intelectual de llámalo como quieras mira por ejemplo este este sólo para The Killer Barbies mira lo que dice

Voz 0313 12:15 yo nunca que prometía sólo para este es un himno de hoy el el viernes estuvo Rayden último disco tiene un verso de una canción que se titula o que canta algo así como que parte del no no entienden el es Jesse es otro himno a mí lo que me sugiere esto es que con tantos años de diferencia es confirmar que la música es es universal

Voz 1639 12:35 sí a veces en en en géneros y entonces pleitos que no tienen una pretensión previa de te voy a contar algo para que te interés no es una letra es una letra de unas canciones que son pop el pop en teoría es un género que no tiene que trascender pero no es verdad

Voz 0313 13:17 vamos a seguir por esta senda porque el disco sale a la venta el

Voz 4 13:21 próximo lunes por qué hacer un par de canciones viernes todavía el viernes

Voz 0313 13:28 han circulado dos canciones de historia la morgue antes escuchábamos y una de las dos preguntas de las dos canciones nuevas esta concretamente de que me culpas

Voz 0313 14:43 esta canción la escribió una cabreada o disgustada por algo

Voz 1639 14:47 sé que el cuando se imagina cuando hace este tipo de letras él se imagina siempre a Bette Davis Joan Crawford ese momento en que se cierra la puerta del camerino ya nadie se está viendo esto se siente de dicen haber tú quién te has creído que soy entonces la otra de dice que me culpas bueno podemos ser un poco más pop para los que también tenemos una edad los personajes de Alexis Carrington y Kristen en Dinastía dos mujeres con mucha personalidad que se dicen cosas la una a la otra esto es la visión de Nacho

Voz 4 15:19 a la hora de escribir esto es aplicable a muchas cosas muchas cosas estas relaciones personal esa es la relación entre dos la relación de pareja acusa a la política a tu relación del monstruo

Voz 1639 15:30 nación con el mundo porque estamos en un mundo en el que ha hoy estamos todos muy conectados precisamente esa conexión lleva un continuo cuestionamiento por parte de los demás que haces las cosas porque no las haces te lleva porque seguro que ha existido siempre pero hace treinta años a lo mejor tenía una carta bien fan al año diciendo porque usted cambia usted el color de pelo o ir de ocio si este hombre porque me pregunta esto porque no te lo preguntan cada segundo cruce es es un continuo

Voz 0313 15:57 el gen hoy hay un montón de de homenajes y de nombres propios en este en este disco de Fangoria déjame terminar con un tema de los sencillos que además yo creo que que el que define muy bien el el el ADN la filosofía de este de este disco es que el título además ya te pone en la pista no es la banda sonora de una parte de mí

