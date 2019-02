Escucha las noticias de las 21:00 (13/02/2019)

Voz 1623

02:02

Emiliano sala con la mano en el escudo de enlace de su equipo al que defendía hasta prácticamente el último día subida impresionante impresionante el minuto no puede ser otra manera respetuoso y ahora ya centrándonos en el fútbol el habrá esto debe inicio con Karim Benzema en el sorteo no sé quién ha ganado pero ahora cambian se sitúe Herráez el Real Madrid a la izquierda de el pupitre transmisiones de la Cadena SER Research en Madrid atacar la portería de P ya por la izquierda en María planteándose el de siempre Vinicio expone izquierda por la derecha Gareth Bale la referencia es Karim Benzema bueno pues se acabó toda porque va a empezar el fútbol el que no haya ido al baño que no haya preparaba la cena el que no haya costado lo niño Kloden hoy a las once en punto de la noche que Masó menos ahora va a acabar este partido del primer envite de los octavos de final el campeón Frère Don eterna aspirante arranca el partido en ello Can Wulff arena cincuenta y cinco velas más presenciando el partido animosos desde el primer minuto el Real Madrid la pelota para Nacho que es el que viene la derecha para sustituir a Varane pelo alzó de Courtois en principio como se preveía Gareth Bale en todos los sentidos lo va a intentar porque va a jugar en la banda derecha tiene que ayudar haya Dani Carvajal porque ese buenos esa franja que ataque derecho con Carvajal y Lucas funcionaba muy bien bueno está la pelota el lanzamiento largo buscando hasta ahora Ebro en alemán Bruna pero espera que es la primera vez que el Ajax el balón recuperado por banda derecha implante furia estos han remate ahí está la pelota colgada lateral viene para segundo palo metió bien la cabeza Carvajal te iba