Escucha las noticias de las 02:00 (14/02/2019)

Voz 0441 00:00 son las dos de la mañana la una en las Islas Canarias

Voz 0127 00:06 Ana coro Atón buenas noches buenas noches la vicepresidenta Carmen Calvo ha pasado por Hora Veinticinco ya ha evitado confirmar si Pedro Sánchez adelantará las elecciones generales al veintiocho de abril es al menos lo que les recomiendan la cúpula de Ferraz destacados miembros del Gobierno después de que los independentistas catalanes hayan votado junto a PP y Ciudadanos en contra de sus presupuestos Rafa Muñoz

Voz 1772 00:27 que se ha resistido a confirmar si el presidente tiene ya esa decisión tomada la de adelantar las elecciones Pedro Sánchez tendrá criterio ha dicho en la SER la vicepresidenta

Voz 2 00:36 estamos en una situación que no deberíamos tampoco darle demasiada vuelta son Veinticuatro horas Él tiene esa competencia él es una persona muy sensata hay muy realista yo no voy en París una competencia que no mía

Voz 1772 00:50 pocas pistas ha dado la vicepresidenta que ha defendido que el Gobierno lleva ocho meses dice buscando una salida política al conflicto catalán Calvo ha criticado al independentismo por anteponer la autodeterminación al diálogo

Voz 2 01:03 que dialogar con Cataluña es algo que va a ser inevitable para poder resolver esa crisis que no se puede vincular con hechos concreto por muy importantes que sean los presupuesto lo son pero pasan a Soros no estaba vinculado hasta el punto de que cuando en el último documento ellos vuelven a contestar con que hay un punto del orden del día en el que ellos tienen fijado el derecho a la autodeterminación el gobierno dice que no

Voz 1772 01:26 quién ha pasado por la Ser el primer secretario del PSC Miquel Iceta no no no no descartó que de sigue no ha descartado que Pedro Sánchez siga Board gobernando por decreto o presente unos nuevos presupuestos más Adela

Voz 0127 01:38 ante en Roma una pelea entre aficionados de la Laxe hoy del Sevilla esta noche ha terminado con dos españoles seguidores del Sevilla apuñalados están ingresados en un hospital con heridas graves Andrea Villoria

Voz 0441 01:49 un español ha sido ingresado con código rojo con otros tres heridos más otro español un americano y un inglés que siguen ingresados en el Hospital Santo Espírito con heridas de arma blanca la pelea se ha producido en el barrio de Monti cerca del Coliseo

Voz 3 02:04 es cuando un grupo de encapuchados de Ladd

Voz 1509 02:08 ha atacado con porras y cuchillos a los aficionados del Sevilla cuarenta personas que han tenido que refugiarse en bares y restaurantes para no salir heridos la Policía busca a los responsables el club español a Pelli ha pedido a los más

Voz 0441 02:20 de dos mil hinchas del Sevilla que mañana van al partido de dieciseisavos de la Europa League que se trasladen todos juntos hacia el Estado hoy olímpico

Voz 0127 02:27 tras en Amsterdam el Real Madrid ha ganado esta noche uno dos al Ajax con goles de Benzema y Asensio con este buen resultado para el partido de vuelta los de Solari se quedan más cerca de los cuartos de final de la hacha