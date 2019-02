Escucha las noticias de las 03:00 (14/02/2019)

Voz 1552

01:41

por un total de nueve empresas utilizó Zaplana y su entorno para esconder en Luxemburgo Uruguay comisiones por diez millones y medio de euros procedentes de las adjudicaciones irregulares bajo su mandato en Valencia a empresas del entorno de Juan Cotino entre otras pero el sumario también revela transcripciones de conversaciones grabadas entre sospechosos en una de ellas entre Zaplana y su testaferro Bell J en un hotel de Madrid el ex ministro se mostró preocupado con la posibilidad de repatriar dinero desliza Zaplana que dispone de dinero en el extranjero pero que sí lo afloraba en España literal me van a decir usted dónde va supuestamente en referencia a Hacienda en esa misma conversación Zaplana lamenta que Ignacio al parecer el ex presidente madrileño Ignacio González no le estaba dando su dinero de Andorra el hallazgo casual de unos documentos en un despacho de abogados relacionado con el yonqui del dinero Marcos Benavent permitió iniciar la operación en dos mil quince Los agentes investigaban el caso Taula pero tras descifrar los documentos se toparon con Zaplana