Escucha las noticias de las 07:00 (14/02/2019)

la competencia que es suya es la del presidente del Gobierno que mañana en Consejo de Ministros dirá cuando vamos a votar la vicepresidenta Cal gustó anoche en Hora Veinticinco Se acabó el rechazo del Congreso a los presupuestos del Gobierno a Boca elecciones y cómo quedan las mejores las mejoras sociales que el Gobierno anunciado en estos ocho meses pues siguen en vigor porque no dependen de la aprobación del presupuesto la subida de las pensiones del sueldo de los funcionarios o el incremento del salario mínimo eso ya está y eso no se toca pero sin embargo lo que se pierde es el incremento de la financiación para la dependencia para la lucha contra la violencia de género el permiso de paternidad o las becas enseguida los escuchamos a todos porque PP y Ciudadanos van tan deprisa que hablan ya de posibles alianzas poselectorales los independentistas siguen en el relato de la inflexibilidad absoluta culpando a toda la izquierda española

por eso he visto lo español se ha cogido miedo sea civilizado rompió las negociaciones no se puede ir a encarar los retos que tenemos con con una izquierda tan atemorizada

Voz 1727

03:02

de y así sigue Donald Trump cuando le preguntan si tiene alguna idea de qué hacer si Maduro no Seba Maduro aquí en el Papa no llama expresamente presidente en una carta que le ha enviado Ike ha publicado el periódico italiano el Corriere della Sera critica Francisco la falta de acuerdos para salir de la crisis en Venezuela a la iglesia venezolana no les sorprende la carta porque a su juicio no cambia la postura del Vaticano