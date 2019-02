Las noticias de Navarra, 10:02 (14/02/2019)

el rechazo de los presupuestos del Estado con el posible adelanto electoral genera inestabilidad política que no favorece a Navarra es lo que decía la presidenta del Gobierno foral Uxue Barkos a su entrada al pleno parlamentario que se celebra esta mañana

hombre recuerdo que en esta legislatura Navarra hemos conocido cuatro las y los diferentes no permite una estabilidad una relación estando entre gobiernos más en el defensor de una ciudad que tiene una relación bilateral en tantos ámbitos por descontado que no será favorable

pues entre la socialista María Chivite Se refería a lo que Navarra pierde por no haber aprobado

Voz 3

00:41

los Presupuestos Generales sonando son ciento cuatro millones de euros que no van a venir a Navarra porque no tenemos unos presupuestos y esto es lo que ha hecho UPN que teniendo uno de los mejores presupuestos de los últimos años para Navarra haya votado en contra por qué porque es que lo único que no