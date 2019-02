Escucha las noticias de las 10:00 (14/02/2019)

Fuentes del Tribunal Supremo confirman a la SER que no se plantea suspender el juicio del proceso independentista si hubiera adelanto electoral aunque sí intentaría que la sentencia no coincida con la campaña en unos minutos debe comenzar la declaración de Oriol Junqueras vamos al Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días desde el principio el objetivo de supremo

Voz 0055

00:26

ha sido no solapar el juicio con algún proceso electoral por el momento las únicas elecciones con fecha oficial son las municipales autonómicas de mayo y la idea era termina el juicio antes dictar la sentencia después ese escenario puede cambiarse de un adelanto electoral de las generales desde el alto tribunal apuntan que si eso sucede en abril no suspenderán el juicio aunque intentarán que el dictado de la sentencia no coincida con los comicios aquí en el Supremo a punto de empezar la tercera sesión de juicio de hecho ya estamos viendo al Tribunal Pepa primero sabemos qué pasa con las cuestiones previas después la declaración del primer imputado el ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras acaba de empezar