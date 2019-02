Maribel Zaldívar: "Los servicios que reclaman un vecino y un turista no son los mismos"

Voz 1

hoy vivienda permanente vecinos que permanentemente están viviendo allí no son los mismos que cuando hay apartamentos turísticos yo siempre pongo un ejemplo la calle Mayor se estaba hundida por muchas partes se han bajado las baldosas bueno eh seguramente al optimismo de los apartamentos turísticos pues bueno quitando que es es la maleta en las ruedas de la maleta en la calle pues tampoco les preocupa mucho más lógicamente ellos miran al fin de semana normalmente a los vecinos del barrio si no tenemos comercio de proximidad hay bastantes menos servicios todo eso cambia totalmente la fisonomía de un barrio no