Escucha las noticias de las 12:00 (14/02/2019)

hoy por hoy hora doce toda la actualidad de la mañana el con José Antonio Marcos buenos días

hola qué tal buenos días Oriol Junquera lleva ya algo más de una hora declarando en el Tribunal Supremo nunca nunca nunca se planteo la violencia como medio para conseguir la independencia de Cataluña ha dicho en respuesta a su abogado Andreu Van den Eide que es al único al que va a responder ya que ha advertido que no contestará a las acusaciones de la Fiscalía la Abogacía del Estado y a Vox porque se considera según ha dicho un preso político recordamos que la Fiscalía solicita para él veinticinco años de cárcel por rebelión y malversación vamos a volver el directo por tanto also

Podemos Alberto Pozas Oriol Junqueras reproduce uno por uno los argumentos de su escrito de defensa a preguntas de su abogado y esquivando respuestas más concretas convocar un referéndum no es ilegal votar no es ilegal y el Ejecutivo central no les dejó otra salida después de negarse sistemáticamente a negociar ha sido claro mirando al tribunal diciendo que él es un preso político que este es un juicio político y que nada de lo que ha hecho esto