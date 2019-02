Escucha las noticias de las 13:00 (14/02/2019)

a la una mediodía en Canarias a través de reanudarse la declaración de Oriol Junqueras en el juicio del proceso independentista en los últimos minutos el ex vicepresidente de la Generalitat responde por ejemplo por los incidentes en la manifestación frente a la Consejería de Economía que la Guardia Civil destacó que no fueron ni espontáneos ni pacíficos Junqueras la definido como una concentración que sí que fue pacífica en la que incluso dice hubo himnos religiosos volvemos al tribunal

Supremo Alberto Pozas buenas tardes buenas tardes enteras contesta el núcleo duro de la acusación por rebelión no hubo violencia dice el veintiuno de septiembre en los registros de la Conselleria de Economía Él se limitó a ligar saludar el ambiente que como ha defendido siempre en contra de lo que dicen las acusaciones era festivo

que yo no pacífica respetuosa ha con la con cánticos a recuerdo que que incluso repartían claveles

ni el veintiuno de septiembre ni tampoco en el referéndum ilegal del uno de octubre ese día hubo violencia policial ha dicho y ellos no dieron órdenes a los Mossos de que fueran permisivos con las votaciones tampoco dícese gastó ni un euro público en el referéndum que no ha especificado cómo se pagaron cosas con las urnas en directo Oriol Junqueras

más cosas víctimas de pederastia han protestado este mediodía frente al Congreso para exigir que la prescripción de los abusos no empieza a contar hasta que las víctimas tengan cincuenta años con ellas ha estado Adela Molina

Miguel Hurtado una de las diez víctimas de Montserrat ha recordado que hay países como Reino Unido Argentina Irlanda o México donde los delitos de pederastia no prescriben defiende que España se sitúa a la vanguardia en protección a la infancia considera que aquí se está dando un trato de favor a la Iglesia católica en este asunto y cree que falta rojo para enfrentarse a los obispos

hurtado ha subrayado también que ampliar los plazos de prescripción es un incentivo para denunciar ya que no es lo mismo afrontar tres casos que treinta y pide a los partidos que incluyan cuál es su propuesta concreta en sus programas para las próximas elección

en la Asociación Española de Pediatría calcula que hay sesenta y seis mil niños que no tienen pediatra ni médico de familia asociado en su centro de salud también que uno de cada cinco menores que llega a consulta es víctima de abusos sexuales pero denuncian que no tiene medios suficientes para poderlo detectar informa Laura Marcos

Voz 1276

03:17

si la precariedad en las consultas da un salto más ya no es sólo que se haya generalizado que sean médicos de familia y no pediatras quiénes atienden a los niños sino que hay como dices sesenta y seis mil menores que directamente no tienen un profesional asignado en su centro de salud Madrid la Comunidad Valenciana y Castilla y León son las comunidades con más problemas para cubrir esas plazas la presidenta de la Asociación de Pediatría en Primaria alerta de los riesgos que esto supone