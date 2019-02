Escucha las noticias de las 14:00 (14/02/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:11 que a mí me Sir Antonio Marcos

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes Oriol Junqueras ha presentado ante el Supremo con un discurso victimista dice que se considera un preso político y por ese motivo se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía la Abogacía del Estado y la acusación que ejerce el partido ultraderechista BOP sólo ha contestado a las preguntas pactadas previamente con su abogado para negar sobretodo cualquier vinculación con episodios violentos nunca nunca

Voz 4 00:46 a insisto si se le no se escucha

Voz 1641 00:52 Verba cada una de nuestras acciones nadie puede tener duda alguna sobre el hecho de que nosotros siempre siempre hemos rechazado la violencia cualquier forma de violencia

Voz 4 01:02 lo hemos hecho siempre

Voz 1018 01:05 ante la petición de condena más alta de este juicio XXV años de cárcel por los posibles delitos de rebelión que implica violencia sedición y malversación de dinero público con traje gris camisa blanca y corbata oscura el ex vicepresidente catalán y líder de Esquerra ha puesto mucho énfasis en algunas de sus afirmaciones porque según ha comentado con el Tribunal lleva muchos meses en silencio

Voz 1641 01:25 si en algún momento pongo un poco demasiado de pasión en mis intervenciones es porque llevo un año y medio que no me dejada por lo tanto claro tengo tengo ganas de de de expresarme toda la vida me ha gustado hablar ahora que pueda hablar no

Voz 1018 01:40 su ha sido más rápida de lo previsto inicialmente porque sólo contestó como decíamos es un letrado así que es turno ya para el segundo encausado el ex conseller de Joaquim Forn que se enfrenta a dieciséis años de prisión por los mismos tres delitos niega haber dado instrucciones políticas a los Mossos de

Voz 0055 01:54 Juan Alberto Pozas no Arda de dar órdenes a los Mossos para que fuesen permisivos con la celebración del referéndum Joaquim Forn asegura que nunca dio una orden política a la policía autonómica catalana

Voz 5 02:04 insisto no permito me expreso políticamente en favor del referéndum no permito no ejerce ninguna actividad ninguna acción desde mi departamento en favor del referéndum

Voz 0055 02:13 no de órdenes dice pero sí ha reconocido que había sido personalmente requerido por el Tribunal Constitucional para no impulsar ni celebrar el referéndum Joaquim Forn en directo

Voz 5 02:22 ya en ningún momento en ningún momento Mossos d'Esquadra recibió ningún requerimiento para actuar contra estas personas y nos olvidaremos a tiene toda

Voz 1018 02:31 el Supremo a partir de las dos y media la ministra de Justicia Dolores Delgado que estuvo Vermeer aquí en La Ser en Hoy por hoy subraya el funcionamiento absolutamente garantista del sistema penal de nuestro país sin interferencia política del Gobierno

Voz 6 02:42 no nos pueden pedir que vemos instrucciones a los jueces porque los jueces no les podemos dar instrucciones no nos pueden pedir veinte firmamos en la autonomía del Ministerio Fiscal porque este es un Estado de derecho y esas son las reglas con las que jugamos y esto es lo que hemos hemos intentado buscar espacios de diálogo e desde muchas óptica

Voz 1018 03:05 Dolores Delgado no quiere entrar en cábalas sobre la posible fecha de las elecciones que mañana anunciará Pedro Sánchez el líder del PP Pablo Casado tiene la mosca detrás de la oreja por si al final llegado el caso ciudadano llegas a pensar en algún tipo de acuerdo poselectoral con el PSOE como que el pacto del abrazo tras las elecciones en las que Rajoy no quiso presentarse a la investidura en la formación naranja José Manuel Villegas le tranquiliza

Voz 7 03:25 hay algún otro partido que estoy dispuesto a revalidar el pacto del abrazo es decir un acuerdo con el Partido Socialista porque aquí no hay un PSOE distinto a Sánchez

Voz 8 03:36 los españoles tienen que es para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa para cerrar la etapa de hoy por lo tanto cerramos la puerta a cualquier pacto con Pedro Sánchez a cualquier plato

Voz 4 03:48 con el franquismo

Voz 1018 03:50 el lehendakari Urkullu no entiende la estrategia de los independentistas catalanes a los que de forma indirecta responsabiliza del posible adelanto electoral totalmente entiendo

Voz 0804 03:59 la manera de hacer política basada en un principio que es el del realismo intentando ofrecer soluciones no siempre se puede no ha estado tampoco en manos más que de quiénes ayer no han propiciado los presupuestos generales del Estado

Voz 1018 04:17 pero más allá del debate político o entre políticos la realidad social Nos dibuja problemas como los que denuncia la Sociedad Española de Pediatría sesenta y seis mil niños no tienen pediatra asignado con todo lo que eso supone para su atención Concha Sánchez la presidenta

Voz 9 04:29 se pierde de seguimiento del niño se pierde el conocimiento de la familia se pierde la longitudinal sistema los niños tienen asistencia pero no tienen una persona asignada en su tarjeta sanitaria nadie es su pediatra

Voz 0202 04:43 además la economía alemana se salva por la mínima de entrar en recesión están con el último trimestre del dos mil dieciocho con un avance nulo del cero por ciento este dato y la recesión en Italia provocan que la eurozona crecerá durante el dos mil dieciocho al ritmo más lento de los últimos cuatro años con uno coma ocho por ciento Airbus descarta despidos después de anunciar que dejará de fabricar en dos mil veintiuno El avión comercial más grande del mundo el A380 algo que no ha sorprendido a los trabajadores que sabían de la escasa demanda de este modelo tres de las plantas en España Getafe Illescas y Puerto Real elaboran componentes para ese avión juez de Madrid retira una madre la custodia de sus dos hijas sin escuchar a las pequeñas como obliga la ley yo apoyándose en un informe encargado y pagado por el padre en la que se la responsabiliza del rechazo que las niñas sienten hacia su progenitor