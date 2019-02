Los partidos calientan motores para el adelanto electoral

Voz 1

00:00

lo más lógico como recordó ayer el presidente de nuestro partido a nivel nacional Pablo Casado es que esas elecciones coincidieran en todas en el tiempo el el veintiséis de mayo no con un Super Domingo que quedan denominado porque lo que cuesta económicamente unas elecciones pues yo creo que no estamos los españoles para hacer unas elecciones puede ser el veintiocho de abril y otra vez el veintiséis de mayo así que lo más lógico sería que coincidirían en el tiempo esas elecciones no cabe duda que sin Presupuestos no se puede gobernar dicho por Pedro Sánchez no por el presidente no Pedro Sánchez dijo antes de ser presidente siguiendo esta tesis de la señora Carmen Calvo la vicepresidenta del Gobierno que no se podía gobernar sin presupuestos lo que tiene que hacer ahora es aplicarse el cuento y convocar elecciones cuanto antes no