los sindicatos de la planta de Airbus en Getafe piden una reunión urgente con la empresa en España después de conocer la decisión de la multinacional de dejar de fabricar el A380 su mayor avión la compañía ha anunciado que tres mil quinientos trabajadores de todas sus plantas aquí en España se van a ver afectados aunque no han concretado más Antonio Martín Jurado ex presidente del comité intercentros

Voz 2

00:22

en un programa de estas características no solamente trabajamos logros los que estamos en Airbus sino que fundamentalmente también trabajan pues una cadena ex ministro muchas siempre las auxiliares que se dedica a fabricar piezas y elementos que luego terminan notándose en los aviones por tanto el impacto a nivel europeo no solamente de mil quinientos