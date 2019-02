Las noticias de Castilla y León, 16:02 (14/02/2019)

me parece una vergüenza que haya empresarios que amenacen con que si les hacemos pagar tres cuatro o cinco euros al mes para proteger a un estudiante digan que no van a coger estudiantes en prácticas me parece que deberían hacérselo mirar

Voz 4

01:06

en Hoy es catorce febrero además que hoy por fin se remite al trámite de la ley de igualdad social de la diversidad sexual como últimamente pues popular ha estado bloqueando no la ley pues este catorce febrero el Le pedimos a la ciudadanía que va comparta fotos con con sus besos con su amor y con el jacta noble lo que es nuestro amor básicamente para pedir que no se bloquee una ley que va a garantizar igualdad de derechos igualdad social para las personas que queremos a las personas de de él mismo sexo o también para las personas transexuales no cualquiera cualquiera por favor necesitamos muchos besos no estamos que la ciudadanía se manifieste tienen nuestra igualdad y que y que pida que no se bloquea las personas porque Hamen diferente