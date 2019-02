Las noticias de Canarias, 16:03 (14/02/2019)

las quinielas están hechas y previsiblemente mañana conozcamos el resultado si el catorce de abril el veintiocho de abril o el veintiséis de mayo mañana se prevé que tras el Consejo de Ministros Pedro Sánchez despeje las incógnitas y anuncie si convoca o no elecciones generales y sobre todo cuando lo va a hacer el PSOE canario lo tiene claro la fecha idóneas la del súper Domingo entre los motivos que esgrimen es la del ahorro económico Ángel Víctor Torres el secretario general de los socialistas canarios

creemos que mejor que sea el veintiséis de mayo que todo se concentren en esa jornada electoral porque entre otras cosas también abrió un importante ahorro económico no pero esto lo va a decidir el Gobierno de España y nosotros los vamos a preparar para esas elecciones con más fuerza si cabe

la Plataforma de Afectados por la fibrosis quística trata de impulsar ahora que el Gobierno estatal financie el tratamiento de can be a los pacientes que cumplen los requisitos tal y como ya está haciendo el Ejecutivo canario en el Archipiélago son unas treinta personas quienes se podrían beneficiar de este tratamiento la impulsora de la plataforma de la iniciativa Ángeles Aguilar ha pasado hoy por la Cadena SER para pedir que la financiación se extrapola a todo el conjunto nacional donde son en torno a trescientas las personas afectadas

Voz 2

01:14

cuando yo empecé la lucha tenía la esperanza de que mi hijo y los demás todo lo aceptado pues lo tuvieran por la vía normal en mi caso fue dramático porque tuvo que Sepúlveda compasiva me siento triste porque creo que nadie tiene que salir aceptado con enfermedades graves a la calle o a exponerse como yo me he puesto