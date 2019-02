Las noticias de Navarra, 17:03 (14/02/2019)

Voz 1432

00:05

el presidente del comité de empresa de PCC Carlos Villa in justifica el paro de las Villa besas hoy en la ausencia de un convenio colectivo afirma que no están de acuerdo con la firma de un pacto en minoría que han alcanzado UGT y Comisiones facto extra estatutario que tuvieron que firmar individualmente a los trabajadores de la empresa para que se les apliquen mejoras entre los firmantes miembros de sindicatos él haya tú que se oponían a él Villa in explica el porqué de esas rúbricas