Las noticias de Asturias, 17:03 (14/02/2019)

Voz 2

00:06

buenas tardes el presidente de la Real Academia de Ciencias Jesús María Sanz Serna ha afirmado este jueves que no tiene ninguna duda acerca de la integridad del investigador de la Universidad de Oviedo Carlos López Otín después de que le fueran retirados nueve artículos en dos revistas científicas Sanz Serna ha explicado que si bien la Academia aún no ha tomado una postura institucional acerca de este asunto le consta que muchos académicos entre los que se ha incluido a título personal no tiene ninguna duda sobre la interioridad del académico profesor López Otín la estrella Michelin Sergi Arola ayer avilesino Dani Mora serán protagonistas en la décimo primera edición del Salón de Alimentación y el equipamiento del norte de España sale menor que celebrará su próxima edición del dieciocho al veinte de febrero en Avilés la cita bienal crece un ocho por ciento en número de representantes Luis Esteban Alcaide es presidente de la Comisión de ferias de la Cámara de Comercio de abril