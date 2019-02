Las noticias de Castilla-La Mancha, 17:03 (14/02/2019)

hola sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio

claro me gustaría que lo escucha sin así como millones de personas pero sin que me cueste mucho dinero y que sean fácil rápido

el Ayuntamiento de Albacete va a cerrar un restaurante de comida que va de la calle tinte porque no tienen licencia de cogiera Radio Albacete Cristina Castellanos

Voz 1322

01:19

la Comisión de Medio Ambiente va a tratar este jueves la propuesta del servicio de cesar en la actividad del establecimiento hasta que no adopte medidas para corregir esta situación la primera queja de los vecinos desde hace un año cuando denunciaron los malos olores de un local que por sentencia tenía prohibida la actividad de cocina los técnicos municipales corroboraron que se estaba cocinando en el establecimiento y alertaron hasta en dos ocasiones al dueño del local que alegó también dos veces que había aplicado medidas correctoras en la última visita de los técnicos en diciembre de dos mil dieciocho los funcionarios comprobaron que el establecimiento dispone de freidora y alimentos para ser cocinados algo que no puede al no tener licencia para esta actividad por eso solicitan el cese de la misma