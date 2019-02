Las noticias de Galicia, 17:03 (14/02/2019)

Voz 0028

00:00

nueva operación antidroga agentes de la Guardia Civil han detenido a cuatro personas como presuntos autores de delitos contra la salud pública la operación se ha dado a conocer hoy pero comenzó hace once meses cuando los agentes comenzaron a sospechar que un vecino de Sada se podría está desplazando a Vilagarcía para obtener sustancias estupefacientes que posteriormente distribuía por todo el país se practicaron cuatro entradas y registros en domicilios de Sada Viveiro Vilagarcía y Bilbao donde se intervinieron cinco kilos de cocaína medio kilo de heroína ciento dieciocho mil euros en metálico y cuatro vehículos de gama medio alta y aumentan a nueve los detenidos en el dispositivo antidroga desarrollado este miércoles en Obama o en Pollo y en la comarca de Arousa el operativo continúa abierto el juzgado ha decretado el secreto de sumario y no se descarta que pueda aumentar el número de detenidos está previsto que los arrestados pasen mañana a disposición judicial en el marco de este operativo se han practicado registros en las localidades de pollo Shine sens hoy Vilaboa los agentes entraron en siete domicilios y el líder del PP sigue hoy de visita en Galicia esta tarde estará en Pontevedra y Vigo con Núñez Feijóo desde luego Pablo Casado ha instado hoy a Pedro Sánchez a que se comprometa a no pactar con independentistas