Escucha las noticias de las 18:00 (14/02/2019)

el PSOE hace cambios en el Congreso unas horas antes de despejarse las dudas sobre una futura convocatoria electoral los dos afectados fueron críticos la semana pasada con la figura del relator no sólo cuenta José María Patiño

se trata de José María Barreda y Soraya Rodríguez el antiguo presidente de Castilla-La Mancha pierde su condición de suplente de la Diputación permanente por lo que dejaría de ser diputado en activo con todas las ventajas que ello conlleva hasta la constitución del nuevo Parlamento es sustituido por Carlota Merchán recién nombrada portavoz para la Agenda dos mil treinta que el grupo socialista considera un tema central del programa electoral la antigua portavoz del Grupo Socialista mantiene su condición de presidente de la Comisión Mixta para la Unión Europea pero deja la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa un puesto sensible en estos momentos por el juicio del pluses que ocupará José Zaragoza encargado de los asuntos internacionales del grupo

Voz 1454

01:57

la Organización Mundial de la Salud estima que hay millones de casos de sarampión que no son reportados a los sistemas de sanidad y alerta de que se está retrocediendo de manera alarmante en el control de esta enfermedad no es ha dicho la directora de inmunización de este organismo porque no contemos con herramientas para prevenir el sarampión sino porque estamos fallando en la vacunación Filipinas Madagascar y Venezuela experimentan algunos de los peores brotes recientes en Europa el número de casos se triplicó en dos mil dieciocho titulares del deporte Elías