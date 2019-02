Escucha las noticias de las 02:00 (15/02/2019)

Voz 0011

01:48

el Gobierno dirá que cumplió mandato legal y que la decisión no depende ni de la familia de la iglesia añadirá que Franco no puede ir a Almudena cómo han pedido sus nietos por seguridad y para evitar que sea un lugar de exaltación basándose en el informe de la Delegación del Gobierno de Madrid que conocimos hace unas semanas lo previsto es que den un nuevo plazo a la familia de quince días para que elija una nueva ubicación sino lo hace será el Gobierno el que decida el acuerdo de exhumación no significa sin embargo que Franco vaya a salir de la Basílica en ese plazo es más supondrá el inicio de la batalla judicial los Franco ya han dicho que van a recurrir al Supremo el acuerdo y pedirán medidas cautelares para que se paralice la exhumación hasta que el Tribunal se pronuncie si cuando el Supremo resuelva hay otro Gobierno en La Moncloa es más que probable que Franco no sea exhumado