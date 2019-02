Escucha las noticias de las 05:00 (15/02/2019)

Voz 1271

01:08

conversación dice textualmente tienen muchísimos temas para hacer política que no nos mano CEN unos manipule Zapatero no nos traicionó ni Nos engañó pidió el aval del Congreso para negociar con ETA se lo dieron toda la vida se ha negociado con ETA en este tema deberían estar todos muy calladitos me duele que se compare la negociación con la banda terrorista y la negociación con los independentistas no tiene nada que ver una cosa con la otra no me gusta la situación que hay en Cataluña me parece muy grave pero no es terrorismo lo que más daño hace las víctimas ese ese tipo de banalización casado también dijo ayer en Lugo que las víctimas del terrorismo se sentían ultrajada por el Gobierno Ordoñez responde dice Covite Covite no se siente ultrajada por el Gobierno cómo se puede ser tan atrevido y apropiarse del sentimiento de todas las víctimas todo lo contrario la promesa de transparencia que nos hizo la está cumpliendo como había hecho antes como no había hecho antes ningún gobierno sin ninguna obligación de hacerlo