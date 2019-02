Escucha las noticias de las 07:00 (15/02/2019)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:23 qué tal muy buenos días esta mañana a las diez dejaremos de deshojar la margarita

Voz 4 00:28 bueno el presidente lo ha dicho no ha dicho que el viernes o el o Moncloa ha dicho que el viernes se comunicaría la convocatoria yo no yo no lo sé no lo sé la duda es cuándo

Voz 1727 00:39 todo el Gobierno desplegado ayer por los medios de comunicación fue la ministra de Hacienda la más explícita la más clara para deshacer el aluvión de especulaciones que circulaban por todos sitios si habrá elecciones anticipadas vino a decir la ministra y el presidente dirá la fecha esta mañana a partir de las diez contaremos aquí en directo y a punto por tanto de iniciarse una campaña electoral ojo a esto que publica hoy el diario El País y que toca un colectivo muy sensible y señala directamente a Pablo Casado ayer mismo el líder popular volvía a relacionar la crisis constitucional en Cataluña con el terrorismo de ETA casado compara la actitud de los socialistas con los independentistas catalanes con la que a su juicio tuvieron cuando ETA voló un aparcamiento del aeropuerto

Voz 5 01:22 de Barajas en la T4 ese síndrome de la T4 que me recuerda demasiado a lo que hemos vivido en estas semanas los twiterías entrevistas de los ministros o nosotros claro vemos da un portazo a los independentistas porque no lo son apoyan los presupuestos Amine que ya no cuela que conozca para pistas son con los que van a volver a negociar encuentro miremos para otro lado bueno pues cuenta

Voz 1727 01:44 país que Consuelo Ordóñez hermana de Gregorio Ordóñez el concejal del Partido Popular asesinado por ETA en San Sebastián le pide a Pablo Casado que no manos se que no utilice a las víctimas del terrorismo Isabel Villar

Voz 0445 01:58 sí dice Consuelo Ordóñez tienen muchísimos temas para hacer política que no unos mano se nos manipule me duele que se compare la negociación con la banda terrorista y la negociación con los independentistas no tiene nada que ver no me gusta la situación que hay en Cataluña me parece muy grave pero no es terrorismo lo que más daño hace las víctimas ese ese tipo de banalización es una forma dice Ordóñez de frivolizar

Voz 1727 02:19 este viernes quince de febrero y esta noche

Voz 6 02:22 sí eso está en el Amelie

Voz 1727 02:27 de republicano en el Senado anunciaba que Donald Trump va a declarar el estado de emergencia nacional para construir el muro con México como los demócratas no le dan todo el dinero que pide utilizará esta fórmula para destinar fondos al muro sin pasar por el Congreso Judío

Voz 7 02:42 la UCI dius

Voz 1727 02:45 he dicen los demócratas que se trata de un abuso del poder presidencial que acabará en los tribunales y en Reino Unido en Reino Unido nueva derrota Iván Díez de Theresa May

Voz 3 02:55 yo soy Juan Luis Ruiz

Voz 8 03:01 el Parlamento ha rechazado una moción

Voz 1727 03:04 ayer no que descartaba de forma implícita una ruptura con Bruselas sin acuerdo y aquí en España los sindicatos se reúnen hoy con la dirección de Airbus que dejará de fabricar el A trescientos ochenta unos doscientos trabajadores fabrican aquí componentes de avión este avión repartidos en cuatro fábricas el presidente del comité intercentros es Antonio Martín

Voz 9 03:27 hace dos años no tuvimos un recorte que fue mucho más importante que Laura y fuimos capaces de resolverlo pues con recolocaciones internas a otros programas cuando y ahora pensamos estamos en una situación similar y que vamos a poder encontrar alternativas para que finalmente no se va a Perea

Voz 1727 03:44 y hoy por primera vez la comunidad china se va a manifestar en Madrid es congelado todo mi cuántas viviendas no puede vacantes

Voz 10 03:52 los Casto Télam entender

Voz 1727 03:54 el acaso también se quejan de que sus bancos especialmente el BBVA les han bloqueado las cuentas corrientes son casi cinco mil ciudadanos que también se plantean ir a la justicia el banco dice que sólo cumple la ley contra el blanqueo de capitales y escucha esto Sampe otro banco el Caixabank es desde hoy el primero del mundo que va a permitir a los clientes sacar dinero del cajero por la cara hoy estrena un sistema de reconocimiento facial que hará innecesario el PIN no ha instalado en cuatro oficinas de Barcelona la idea es ir extendiéndolo a lo largo del año por todo el país por la cara medias

Voz 1161 04:32 asustado por la cara

Voz 1727 04:38 por la cara pero el dinero tiene que ser tuyo en los deportes la UEFA abre expediente a Ramos por reconocer que buscó la tarjeta amarilla en Amsterdam

Voz 1161 04:46 en el minuto ochenta y ocho para perderse la vuelta de octavos llegar limpio a cuartos algo que el organismo europeo contempla como conducta antideportiva al abogado experto en derecho deportivo ve complicado que evite la sanción anoche Larguero Javier Rodríguez Peña

Voz 11 04:57 no solamente es que exista una sospecha de vídeo con gestos existe una declaración expresa del jugador las circunstancias concurrentes no el minuto el resultado yo lo complicado

Voz 5 05:09 sanción que sería de dos partidos uno por acumulación de amarillo

Voz 1161 05:12 así el otro por esa conducta impropia

Voz 5 05:15 y el tiempo Jordi

Voz 1727 05:17 ergo buenos días

Voz 0978 05:19 buenos días cambio de situación que afecta de momento sólo Canarias donde dejará de hacer calor las nubes irán a más chubascos viento fuerte que se alargará durante dos días hasta mañana sábado en el resto del país Península y Baleares hoy mañana igualmente muchas horas de sol como los últimos días frío ahora ambiente suave durante la tarde sobretodo en el Cantábrico a partir del domingo más nubes pero lluvia sólo en Galicia