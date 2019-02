Escucha las noticias de las 08:00 (15/02/2019)

no puede obtener el dinero para financiarlo sin pasar por el Congreso donde no tiene mayoría los demócratas hablan de abuso de poder estudian cómo frenarlo

Voz 10

03:35

que la quimioterapia al ser tan agresiva me dio partes de esa hipótesis lo que hace que no produzca naturalmente algunas hormonas desde aquel momento he tenido seguimiento que básicamente ha sido reajustes de la medicación lo cual es una cosa que agradezco porque sino mi vida no podría haber sido también como ha seguido hasta ahora